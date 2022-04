Cartelera semanal de remates

Martes 26

Mercadería en zona franca Florida. Calzado, indumentaria y accesorios Reebok. En U$S. En Misiones 1365. Hora 15. Bavastro. Tel. 29155801

Remate oficial de vehículos de Presidencia de la República. Ínfima base en US$. En Anrtci. Hora 11. Administra Anrtci. Tel. 29017366.

Remate oficial del Ministerio del Interior. Motos y ciclomotores. Sin base en US$. En Anrtci. Hora 11. Administra Anrtci. Tel. 29017366

Miércoles 27

Vivienda en ciudad de Salto. Diego Lamas 2451. Sin base en US$. Puertas del Juzgado de Salto. Hora 15. Wolf. Tel. 29158546.

Importante predio con frente a la playa en Pajas Blancas. Rambla Puerto Soledad de Malvinas 8226/28/34. En Anrtci. Hora 13:30. Silvio Rienzi. Tel. 094448333.

Local y casa esquina en San José. Calle Luis Batlle Berres esquina Ituzaingó. Sin base en US$. Misiones 1365. Hora 14:30. Bavastro. Tel. 29155801.

Buque pesquero. Sin base en US$. En Anrtci. Hora 15:30. Gastón Fernández. Tel. 099604189.

Remate judicial de aduana y judicial. Gran variedad. Sin base en $. En República Argentina 1740. Hora 13. Fattorini. Tel. 099669431.

Buena residencia en San José de Carrasco. Javier de Viana a 100 metros al sur de Giannattasio. Sin base en US$. En Juzgado Letrado de Ciudad de la Costa. Hora 14. Héctor Aizpún Apolo. Tel. 099860040.

Jueves 28

Excelente casa en Punta Carretas. Joaquín Núñez 2940. Sin base en US$. En Anrtci. Hora13:30. Stefanoli. Tel. 099619141.

Edificio de tres plantas en Ciudad Vieja. Rambla 25 de agosto 1825 406 al 412. Sin base en US$. En Anrtci. Hora 13:30. Stefanoli. Tel. 099619141.

Apartamento de 3 dormitorios. Carlos Crocker y 8 de Octubre. Sin base en US$. Galicia 1069. Hora 14:30. Castells. Tel. 099747796.

Buen apartamento en Ciudad Vieja. Buenos Aires 315 entre Alzaibar y Colón. Sin base en US$. En Anrtci. Hora 15:30. Pérez Castellanos. Tel. 099699941.

Maquinaria para óptica. Sin base en $. En Florida 1181. Hora 14. Carlos Cadenazzi. Tel. 096435134.

Viernes 29

Terreno con construcciones. Camino Melilla, ruta 102. Sin base en US$. En Galicia 1069. Hora 14:30. Castells. Tel. 099747796.

Semanales y otros

Martes 26

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Remates Yaro (Yaro 1121) 14 horas. Importantes piezas de mobiliario, adornos y antigüedades.

Miércoles 27

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Jueves 28

Bavastro e Hijos (Misiones 1366) 9 y 13:30 horas. Tradicional de los jueves.

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario de cocina.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Bazar, menudencias y objetos vintage.