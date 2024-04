Narda Lepes apuntó otra vez contra Milei y explicó por qué no le cocinaría

La reconocida chef y empresaria gastronómica, Narda Lepes, volvió a generar revuelo en las redes sociales con sus comentarios sobre el presidente, Javier Milei. Durante una reciente entrevista radial, cuando le preguntaron si estaría dispuesta a cocinar para el primer mandatario, respondió sin titubear: "Si puedo elegir, no".

Durante una conversación telefónica en el programa radial Podría ser Peor (Radio 2), Narda abordó diversos temas de actualidad, incluido el cierre del programa "Cocineros Argentinos" en la TV Pública, expresando su descontento con la decisión.

"¿Qué voy a opinar? Es lo que están haciendo en general. Todo lo que nos gusta lo sacan, todo lo que sirve lo rompen", comenzó diciendo la chef, aunque luego admitió que iba a moderar sus comentarios para no “alimentar a los trolls”. “Parecería ser que tienen un plan, pero no logro entenderlo. En las elecciones del año que viene hay que patalear, no ahora porque alimentás trolls”, concluyó.

En ese momento, el conductor, Juan Manuel Fontana, le preguntó si estaría dispuesta a cocinar para Javier Milei, a lo que Lepes respondió que preferiría no hacerlo. "Ya dijo varias veces que toma gaseosas y la comida no le importa. Preferiría cocinarle a alguien que le guste comer, él ya dijo que no le gusta", explicó.

Y concluyó: "Yo le cociné a otros, a presidentes, que no me caen bien. Pero es trabajo, es lo que te toca. Pero si lo tuviera que elegir, no le cocinaría".

Narda Lepes sobre las licencias laborales: “Lo que más caro me salió fueron las lesiones de los varones en el fútbol”

La chef discutió acerca de las licencias que concedió a sus empleados en sus establecimientos gastronómicos.

Durante el programa, Lepes compartió detalles sobre una investigación realizada con la colaboración de su contador de confianza, con el objetivo de analizar las licencias otorgadas en sus distintos emprendimientos gastronómicos. Los resultados revelaron que los empleados masculinos fueron los que más licencias laborales solicitaron, destacando que en su mayoría estas fueron consecuencia de lesiones sufridas durante partidos de fútbol.