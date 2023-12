Cartelera semanal de remates: judiciales de Aduanas, campos y apartamentos

Martes 5

Por liquidación concursal, gran variedad de mercadería. Sin base en $. En ruta 102 (Colonia Nicolich). Hora: 9:30. Nicolás Hernández- 092 401 403.

Casa en balneario Santa Ana. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 13:30. Fernando Olariaga- 099 617 396.

Terreno con construcciones en el Chuy. Sin base en US$. En el juzgado del Chuy. Hora: 14. Lucas Etcheverrito- 099 742 800.

Terreno con mejoras en Ciudad de la Costa. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 14:30. Assad- 092 505 555.

Apartamento de 3 dormitorios próximo al Palacio Legislativo. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 15:30. Francisco Olascoaga- 099 255 757.

Miércoles 6

Judicial de Aduanas. 10 vehículos y gran variedad de mercadería. Sin base en $. En local Oeste. Gori 2457. Hora: 10. Michel Mauad- 091 397 257.

Residencia en La Tahona. Sin base en $. En ANRTCI. Hora: 12:30. Pablo Barrientos- 099 626 682.

½ indivisa de casa en Aires Puros. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 13:30. Assad- 092 505 555.

Dos casas en un padrón en Progreso. Sin base en US$. En Centro Español. Hora: 14. Martin Cadenazzi- 094 005 045.

Casa en Las Piedras. Sin base en $. En Crespo 587 (Las Piedras). Hora: 11. John F. Fleitas- 099 332 706.

Apartamento en Parque Posadas. Sin base en $. En ANRTCI. Hora: 14:30. Silveira Abu- 094 311 188.

Campo de 109 hectáreas en Solís de Mataojo. Sin base en US$. En Rincón 408 (Montevideo). Hora: 14:30. Dante y Gustavo Iocco- 2916 6910.

Campo 83 hectáreas en Bella Unión, Artigas. Sin base en US$. En el hall del juzgado. Hora: 15. Jolochín -099 725 049.

Jueves 7

Continúa remate judicial de Aduanas del miércoles 6. Michel Mauad- 091 397 257.

50% indiviso de inmueble en Sarandí del Yí. Sin base en $. En puertas del juzgado de Durazno. Hora: 14. Ltaif- 099 361 742.

Tres padrones en un solo lote en estación Piedras de Afilar. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 14:30. Assad- 092 05 555.

Local comercial en Salto. Sin base en US$. En el hall del juzgado de Salto. Hora: 15. Jolochín- 099 725 049.

Local comercial en avenida General Flores. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 15:30. Wolf- 2915 4910.

Viernes 8

Dos camiones. Sin base. En San José. Hora: 14 Daniel F. Blanco- 099 537 163.

Judicial de Aduanas. Autos y mas mercadería. Sin base en $. En Zorrilla 314, Carmelo. Hora: 14. Banchero- 099 850 299.

Chacra marítima en Piriápolis. Sin base en US$. En Casa Rosada, Maldonado. Hora: 14:30. Piriz Gallegos- 099 270 247.

Casa en PH en La Teja. Sin base en $. En Uruguay 826. Hora: 14:30. Assad- 092 505 555.

11 hectáreas en Canelones. Sin base en US$. En Tolentino González 320 (Canelones). Hora: 15. Machín González- 099 608 624.

Sábado 9

17 solares en termas de Guaviyú. Por cuenta y orden de la Intendencia de Paysandú- 09 725 049.

Semanales y otros

Castells (Galicia 1069). Consultar página web. Los remates son online.

Bavastro e hijos. Consultar página web. Remate online.

Martes 5

El Paso (online) 19 horas. Equipamiento comercial y más- 098 747 477.

Rey (online) 20 horas. Alhajas- 099 602 588.

Rey (online) 21 horas. Bienes sucesorios- 099 602 588.

Jueves 7

Héctor Aizpún (online) 19 horas. Muebles antiguos y otros- 099 860 040.

Bavastro e Hijos (online) 21 horas. Cachilas Ford y más- 097 411 549.

Viernes 8

Adriana Amorena (Juncal 1355/203) 17 horas. Mobiliario de oficina- 099 411 549.

Sábado 9

Mario Suhr (Ruta 5 km 17) 11 horas. Transporte, maquinaria y más. Remate de fin de año- 099 683 008.

Lunes 11

Zinoveev (Ruta 2 km 305,8) 16 horas. Liquidación de taller mecánico- 098 908 139.

Bavastro e Hijos (Buenos Aires 424) 9:30 horas. Por cuenta y orden de embajada de Estados Unidos- 2915 5801.