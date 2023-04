Cartelera semanal de remates: judiciales de Aduanas e inmuebles

Martes 25

Judicial de Aduana. Gran variedad de lotes sin base en $. En galería Peñarol, local 1. Ciudad de Colonia. Richard Brunelli- 099 521 820.

Local en Las Piedras. Padrón 375/002. Sin base en $. En ANRTCI. Hora: 14:30. John Fleitas- 099 332 706.

Apartamento en Carrasco. Jardines de Barradas. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 15:30. Wolf- 2915 8546.

Miércoles 26

Remates de vehículos y más. Sin base en $. En avenida Garzón 1516. Hora: 14. Horacio Pereira Lima-099 691 737.

Jueves 27

Edificio comercial en Cordón. Constituyente 1586. Padrón 1331. Sin base en $. En ANRTCI. Hora: 11:30. Assad- 092 505 555.

Casa en Lomas del Solymar sur. Padrón 22272. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 13:30. Wolf- 2915 8546.

Casa en PH. Líber Arce 3367. Padrón 10911/001. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 14:30. Fattorini 099 669 431.

Apartamento al frente. Edificio Lobby (vacío). Padrón 6.612/502. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 15:30. G. Luján Ventura- 099 698 801.

Viernes 28

Judicial de Aduana. Repuestos de camiones; ventanas; y puertas de aluminio; alfombras y más. Republica Argentina 1740. Hora: 12. Fattorini- 099 669 431.

Semanales y otros

Castells (Galicia 1069) Consultar página web. Los remates son online.

Bavastro e hijos. Consultar página web. Remate online.

Martes 25

Bavastro e Hijos (online) 21 horas. Artículos de ferretería- 097 411 549.