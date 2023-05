Cartelera semanal de remates: inmuebles, campos, vehículos y maquinaria de imprenta

Martes 16

Maquinaria de imprenta. Liquidación concursal de Prenso SA. En Cuareim 1984. Hora: 13:30. Vanoli Brun- 2916 3131 central.

6 chacras de 5 y 6 hectáreas, fracción de campo de 206 hectáreas. Ruta 8, km 395-396. En puertas del juzgado de Río Branco. Hora: 14. Francisca Daleira- 099 853 900.

Casa habitación con piscina y terreno. En Colonia del Sacramento. Sin base en US$. En puertas del juzgado de Tercer Turno de Colonia. Waldemar Carbajal- 4552 2580- 099 687 441.

50% indiviso de inmueble en La Teja. Benito Riquet 970/970 bis. Sin base en $. Hora: 14:30. En ANRTCI. Mario Stefanoli- 099 619 141.

Vivienda, amplia y desarrollo habitacional en Lagomar. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 15:30. Wolf- 2915 4910.

Miércoles 17

Inmueble en Rivera. Sin base en US$. Por cuenta y orden de Ministerio de Economía. Administra ANRTCI. En Sarandí 440 (Rivera). ANRTCI- 2901 7366.

Inmueble con varias unidades en Colonia del Sacramento. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 14:30. Assad- 092 505555.

Cuatro fracciones de campo en Juanicó y casa en playa Hermosa (por separado). Sin base en US$. En Asociación Comercial de Canelones. Hora: 14:30. Abel Vicente Lapizaga- 099 635 902 de 14 a 16 horas.

Campo con mejoras en Artigas. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 15:30. Mario Stefanoli- 099 619 141.

Jueves 18

Camioneta Mercedes Benz, auto Monza, furgón y muchos más lotes. Judicial de Aduanas. Sin base en $. En Camino Gori 2457. Hora: 10. Michel Mauad y otros- 091397 257.

½ indivisa de 2 lotes en Pocitos. Bulevar España 2853. Edificio Valle D’Intelvi X. Sin base en $. En ANRTCI. Hora: 14:30. Assad- 092 505 555.

Viernes 19

Local en Maldonado (zona comercial). Sin base en US$. En Casa Rosada. Hora: 14. Álvarez Alzugaray- 099 817 621.

Fracción de campo en San José. 14 hectáreas. Frente al camino El Ombú (km 53 de ruta 11). Sin base en $. En hotel Centro (San José). Hora: 14. Daniel Blanco- 099 537 163.

Padrón 132.634. Superficie 500 m2, edificados 243 m2, en Punta Rieles. En ANRTCI. Hora 14:30. Franchi Soria- 095 630 352.

Sábado 20

87 vehículos. Por cuenta y orden del BSE. Administra ANRTCI. Sin base en US$. En bulevar Artigas 3821. Hora: 10. ANRTCI.- 2901 7366.

Semanales y otros

Castells (Galicia 1069). Consultar página web. Los remates son online.

Bavastro e hijos. Consultar página web. Remate online.

Martes 16

Pablo Otero (Colonia 1480) 14 horas. Liquidación Casa Galicia- 094 436 069.

Sábado 20

Wilman Rosso (Ruta Juanicó) 12 horas. Remate anual. Maquinaria Vial, forestal, elevadores, camiones, chatas, metalúrgica y muchísimo más. Continúa el domingo 21.