Cartelera semanal de remates: maquinarias, vehículos, propiedades y una liquidación concursal

Martes 12

Inmueble en Bella Italia. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 12:30. SSAD- 092 505 555.

Miércoles 13

Tres inmuebles en zona de General Flores y Batlle y Ordoñez. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 10:30. Mario Stefanoli- 099 619 141.

Importante local en Las Piedras. Sin base en US$. En Club Leones Las Piedras. Hora: 12. Mario Molina- 099 634 318.

Jueves 14

Maquinaria agrícola. Sin base en US$. En ruta 3, km 311,500. Hora: 10. Zinoveev- 099 567 286.

Propiedad en Young (Río Negro). Sin base en US$. En Wilson F. Aldunate, Paysandú. Hora: 11. Jolochín- 099 725 049.

Predio industrial o polo logístico. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 11:30. José Borrazas- 099 161 534.

50% indiviso en Palermo. Sin base en US$. En Uruguay 826. Hora: 12:30. Lakierovich- 099 632 052.

Casa en el centro de Pando. Sin base en US$. En la Casona del Prado. Hora: 13. Pablo Fattorini- 099 669 431.

Viernes 15

Apartamento penthouse en Punta del Este. Sin base en US$. En Rincón 408 (Montevideo). Hora: 12. Dante y Gustavo Iocco- 2916 6910.

Chacra próxima a ruta 11 de 5 hectáreas. Sin base en US$. En Humberto 1° 4030. Hora: 12. Stajano- 2619 9465.

Liquidación concursal de Citrícola Salteña. Sin base en US$. En hotel Salto. Hora: 14. Nicolás Hernández- 092 401 403.

Sábado 16

Autos, bienes muebles. Por cuenta y orden de Intendencia de Montevideo. En General Flores 3828 bis. Hora: 10. Administra ANRTCI- 2901 73 66.

Lunes 18

Dos camiones. Volvo y Scania. Sin base en $. En Turnes 448 (Rivera). Hora: 10. Enrique Díaz- 099 821 244.

Semanales y otros

Castells (Galicia 1069). Consultar página web. Los remates son online.

Bavastro e hijos. Consultar página web. Remate online.

Martes 12

Remates Wolf (Solís 1463) 14 horas. Gran variedad de mercadería- 099 443 033.

Nalerio Negocios (online) 18 horas. Artículos campo y náutica- 099 705 521.

Enrique Díaz (online) 18 horas. Gran variedad de mercadería- 092 298 704.

Héctor Aizpún (online) 19 horas. Gran variedad de mercadería- 099 860 040.

Jueves 14

Remates Wolf (Solís 1463) 14 horas. Gran variedad de mercadería- 099 443 033.

Da Silva Remates (online) 16 horas. Maquinaria con base- 098 154 994.

Viernes 15

Machín González (Uruguay 826) 11:30 horas. Inmueble con base en US$ 380.000- 099 608 624.

Sábado 16

Lujan Ventura- Mario Molina (Cuareim 1919) 11:30 horas. 628 cubiertas y 2 vehículos- 099 634 318- 099 698 801.