Casi Ángeles, un vivo entre Lali y Peter y la ola de memes que vino después

En las últimas horas, "Casi Ángeles", "Lali" y "Cris Morena" fueron tendencia en Twitter. Y los motivos tienen un punto en común: el lunes a la noche Telefe emitió el primer capítulo de la ficción que hace 13 años sacudió al público adolescente rioplatense.

Pero, más allá de la retransmisión de la tira, lo que agregó aún más emoción entre los fanáticos –hoy devenidos en adultos– de casi Ángeles fue que algunos de los protagonistas realizaron transmisiones en vivo por Instagram. Lali Espósito y Peter Lanzani, que fueron pareja en la ficción y en la realidad, fueron los más aclamados con 150 mil personas que siguieron el video.

Además, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi desde su casa (ellos se conocieron en la tira y terminaron casándose) realizaron una transmisión con Emilia Attias, protagonista de la novela junto al actor. “¿Vos harías Casi Ángeles de nuevo?”, preguntó Vázquez y Attias contestó “¡obvio que sí!”, mientras más de 70 mil personas seguían la charla.

SI LOS PROPIOS ACTORES Y LA MISMA CRIS MORENA NO SUPERAN CASI ÁNGELES NO PRETENDAN QUE YO LO HAGA

😭😭😭😭😭😭😭😭😭 #CasiAngeles pic.twitter.com/FAVMLvy4go — AylinBelenn🇨🇱 (@belenn_aylin) April 28, 2020

Ya pasaron 10 años desde que terminó la cuarta temporada del producto de Cris Morena que no solo fue un éxito en Argentina, también lo fue en Uruguay y en otros puntos del mundo. Pero dos por tres, surge algún meme o posteo en redes de seguidores del elenco que recuerdan con nostalgia la novela.

Después de 13 años... volvió Casi ángeles. Éramos tan jóvenes! 🥰 — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) April 28, 2020

Es que, Casi Ángeles fue un mojón importantísimo en la carrera artística de varios de los actores que la integraron. Muchos de ellos, se hicieron populares ahí pero después construyeron carreras exitosas en terrenos bien diversos como la música, el cine, el modelaje y la ficción. Figuras como Peter Lanzani, Lali Espósito y Eugenia "China" Suárez, por ejemplo, son jóvenes que en 2007 comenzaban a forjar su recorrido artístico.

Más allá de los vivos, Lali aprovechó la oportunidad para, unos días antes de la emisión del lunes, compartir en sus redes un video bailando la coreografía de Escapare, uno de los temas que interpretaban los Teen Angels, la banda integrada por ella, Lanzani, Suáres, Gastón Dalmau y Nicolás Riera que más allá de la ficción realizó decenas de conciertos y giras por distintos lugares del mundo.

Lali y Peter

Después de que terminara la emisión del primer capítulo de Casi Ángeles, Lali sorprendió a sus seguidores cuando apareció en una transmisión en vivo con Peter Lanzani. En esa charla, los dos actores –hoy una avocada a la música y el otro al cine– recordaron anécdotas y hablaron de sus carreras.

Si bien la actriz tuvo algunos cambios en su aspecto desde los tiempos de la novela, el cambio más brusco lo tuvo Lazani. Y Lali bromeó con eso: “Con ese pelo y esa barba si marcás la diferencia con Casi Ángeles, sos Tom Hanks en El Náufrago”. “Prometo que me baño”, ironizó el actor y admitió que no estaba enterado de que la ficción iba a volver a la pantalla de Telefe. “Estaba a punto de ver una película de Lynch y me llamaste vos”, agregó.

A quién le importa Camilo y Evaluna cuando existen Lali y Peter ?!?!?? pic.twitter.com/02CKMvaHW5 — søl hates giu (@esposbardera) April 28, 2020

Lali se encargó de contar que, aunque ambos tomaron caminos distintos, mantienen un excelente vínculo. “Hay un cariño real entre nosotros dos y entre todo el equipo. No sé si todos los grupos de laburo tienen gente sana de corazón con buenas intenciones. Veo tus películas y me muero de emoción porque te conozco desde el momento cero que empezaste a actuar”, dijo la cantante.

“Pasaron un montón de cosas, somos un grupo que nos queremos y nos apoyamos. Tenemos el objetivo claro de lo que queremos hacer”, dijo el actor y expresó: “Lo más importante es la búsqueda interior, qué es lo querés lograr, dedicarle tiempo, entrenamiento, con ímpetu y hacer diferentes proyectos tratando de encontrarte en los que hacés. Yo no lo tomo como un laburo. No estamos a la espera de resultados. Yo hago una película para encontrarme en un personaje. Siempre somos estudiantes, el problema es cuando dejamos de pensar que no lo somos, que no existe el error y que no nos vamos a equivocar”.

“¿Cómo estás pasando la cuarentena? Yo creo que te pega bien”, le preguntó Lali a su ex pareja. “Con conciencia, hago una sola salida para comprar. Miro pelis, leo mucho, entreno, escribo y cocino. Estoy escribiendo algunas historias, tratando de que sea lo más productivo posible”, contestó Lanzani.

CRIS MORENA Y NICO HABLANDO DE CASI ANGELES LA PELÍCULA EN EL VIVO DE LALI Y PETER, NO JUEGUEN CON MIS ILUSIONES #CasiAngeles pic.twitter.com/hGk6VjwOFj — Cuarentena te odio (@LatigazoHoran) April 28, 2020

Al instante, los ex Casi Ángeles eran tendencia y comenzó la lluvia de memes y chistes en redes sociales en alusión a la ficción. Además, para agregarle picante al asunto, Cris Morena y Nicolás Vázquez comentaron durante el vivo de los actores y jugaron con la posibilidad de que el elenco se pueda volver a reunir para una película.