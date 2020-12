Casino del Estado en La Paloma se resistió a cerrar a medianoche y abrió debate sobre su horario

Una inspección de la Intendencia de Rocha y del municipio de La Paloma al casino del Estado en ese balneario generó diferencias entre las autoridades departamentales y las nacionales sobre su horario de funcionamiento. El debate se abrió luego de que una inspección municipal intimara a su cierre a la medianoche, en una disposición rechazada desde la Dirección Nacional de Casinos, donde aseguran que no hay orden de cerrar las salas como ocurre con otros comercios aunque de todos modos dispusieron acotar el horario a ese rango en el departamento.

Sobre las 22 horas de este sábado, los inspectores de la comuna rochense intimaron al casino del Estado de La Paloma, a que cierre a la medianoche como lo hace el resto de comercios del lugar. Los fiscalizadores volvieron a la medianoche y los trabajadores del lugar se negaron, por lo que tuvo que hacerse presente la policía y la fiscalía. “Yo simplemente acato lo dictaminado por la Dirección General de Casinos”, explicó a El Observador el gerente del establecimiento, Benito Amaral. El funcionario dijo que se ampara en una circular con fecha del 6 de diciembre, que también tienen los funcionarios y que no restringe horarios.

“El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no determinó que los casinos tuvieran un horario de cierre. Hay muchas salas que siguen cerrando a las tres o cuatro de la mañana. No teníamos nada nuevo respecto a eso, esperando que el MEF se expidiera”, agregó en referencia a que el Poder Ejecutivo nunca limitó el horario para las actividades de su rubro.

Para el director de Casinos Gustavo Anselmi la resolución del presidente Luis Lacalle Pou del 2 de diciembre solo abarca a bares, restaurantes, pubs y comercios afines. Anselmi afirmó a El Observador que “los casinos no tienen horas de cierre” porque “en la resolución que salió el otro día (por el 2 de diciembre), decía ‘bares restoranes, pubs y comercios afines’”.

“Los bares, pubs, restaurantes y afines deberán permanecer cerrados al público desde las 00:00 horas hasta las 07:00 horas”, establece el decreto firmado por el presidente Lacalle Pou, con fecha al 2 de diciembre de 2020. En paralelo, la circular interna del casino de La Paloma no indica ninguna orden en ese sentido y, no es el gobierno departamental quien dispone horarios, según defendió Amaral. Además dijo que la misma noche del sábado, luego de la intimación, llamó a la Dirección de Casinos para reafirmarlo tras el operativo.

“Por supuesto que yo consulté y me dijeron que hasta tanto se determinara otra cosa, íbamos a seguir así”, expresó el gerente. Con quien se comunicó fue con Carlos Amorín, gerente del Área Comercial de la Dirección de Casinos. “Me dijo ‘sí, tienes que atenerte a eso, tiene que ser así como dice la circular’”, señaló.

En Durazno, por ejemplo, el Comité Departamental de Emergencias sugirió al gobierno nacional que analice la situación para que las salas también cierren a la medianoche. Anselmi argumentó que “el Comité de Emergencia no es (el) órgano de aplicación sanitaria. Para juegos de azar el órgano de aplicación es el Poder Ejecutivo. El municipal puede aplicar alguna inspección, pero no es potestad municipal”, dijo. Agregó que a los shoppings “se les extendió el horario” y que en horarios de casinos “no hay ninguna falta”.

Fiscalía actuó en el momento de la inspección en La Paloma pero no siguió adelante ninguna investigación, confirmó el alcalde de La Paloma, Alcides Perdomo.

El jerarca local reconoció que el operativo no fue en el marco del decreto de gobierno, y contó que fue por la “injusticia” de que sea “el único” establecimiento que cierre a las cuatro o cinco de la madrugada. “No es posible que esté toda una actividad comercial cerrada a partir de las 24 horas, y el casino que es del Estado, no lo esté”, señaló. “Nosotros no teníamos la resolución esa (de) que no abarcaba los casinos, pero nos parece totalmente injusto que todos los comercios tengan que cerrar pero el casino no. Además un casino no es un lugar donde haya mucha aireación”, dijo.

Reclamo de vecinos

Amaral dijo que “todo eso tuvo un bullicio bárbaro con los comerciantes". "Me parece que esto es un tema que tienen que resolver la intendencia y el área jurídica de la oficina central”, señaló.

El intendente de Rocha Alejo Umpiérrez fue consultado este lunes sobre las inspecciones y nombró este mismo operativo, en el que "el propio Estado se resistía a cerrar a medianoche", según relató al programa En Perspectiva de Radiomundo. "La Dirección de Casinos abría hasta más allá de medianoche. En acuerdo con el alcalde de La Paloma mandamos cuerpos inspectivos para obligar cerrar el casino a medianoche", añadió.

Desde este domingo, los casinos de La Paloma y de la ciudad de Rocha –gerenciados por Amaral-, cerraron a la medianoche. También lo hizo el de Chuy. Esa misma noche se confirmó que todas las salas del departamento cierren a la medianoche, según contó Amaral, y el nuevo horario es de 11 a 00. Los carteles impresos en hoja A4 que estaban en la fachada del casino de La Paloma y que informaban que el 1º de enero retomarían la actividad de 21 a 04 horas, ya no están.