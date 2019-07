Miranda, por denuncia de Petinatti sobre Quinteros: "No se toma a la ligera"

El comunicador Orlando Petinatti entregó en 2014 un CD al actual presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, con el testimonio de una mujer que aseguraba que en el Batallón 13 se encontraban los restos de la maestra Elena Quinteros, desaparecida desde 1976 en el marco de la última dictadura (1973-1985). Cuando el intercambio se produjo, Miranda estaba al frente de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia. Felipe Michelini, quien ahora ocupa ese cargo, confirmó a El Observador la existencia de esta denuncia.

Petinatti aseguró en el programa Todas las voces (Canal 4) que luego de entrevistar en 2014 –en el programa radial Malos Pensamientos (Azul FM)– a un exintegrante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), recibió el mensaje de una oyente que destacó "la valentía" del hombre. "Mi padre fue quien capturó a Mujica. Mi padre fue ametrallado por el actual presidente. También sé el lugar exacto donde está la desaparecida Elena Quinteros, y sospecho ser hija de desaparecidos. También tengo miedo de hacerlo público", expresó la mujer, contó Petinatti.

El periodista se puso en contacto con ella para conocer su historia y acordaron encontrarse. En esa reunión la mujer afirmó que el cuerpo de Quinteros se encontraba en el Batallón 13, y él grabó la conversación y se la entregó a Miranda para que procediera como creyera correspondiente.

El actual titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Felipe Michelini, confirmó a El Observador la existencia de esta denuncia. "Sí, ese encuentro –entre Miranda y Petinatti– se dio. No sé bien cuál es la denuncia específica ni dónde está la carpeta, porque fue durante el gobierno de (José) Mujica. Lo que estamos haciendo es identificar la documentación y hablar con las personas que tomaron testimonio entonces", manifestó.

Javier Miranda, presidente del Frente Amplio y quien estuvo a cargo de esa secretaría cuando se radicó la denuncia, dijo que "ninguna denuncia se toma a la ligera". "Tengo una larga experiencia en esta materia y en ese momento se tramitó hacia la Secretaría del Pasado Reciente, dijo en radio Carve.

"No son excepcionales. He recibido decenas y decenas y decenas de denuncias de este tipo", agregó.

Además, expresó que la denuncia del "probable paradero" de Elena Quinteros en el batallón 13 es una información que se maneja desde mucho tiempo antes de 2014.

La denuncia que hizo llegar Petinati "no es inverosímil, al contrario", dijo Miranda, aunque resaltó que eso hasta ahora no se ha podido confirmar.

Por otra parte, Michelini dijo que la denuncia en sí misma "no quiere decir nada", porque "muchas veces" pasa que hay personas que "vienen con información que después no termina siendo relevante". "En el Batallón 13 estamos excavando desde hace dos años. Que alguien diga que está la posibilidad de que allí haya cuerpos puede ser importante para esa persona, pero después en el expediente a veces no tiene esa importancia", alegó.

No obstante, Michelini expresó que para hablar "con propiedad" tendrá que conocer el contenido de la denuncia que Petinatti hizo. Según indicó, en el Batallón 13 desde hace dos años están trabajando "con mucha dedicación" dos equipos y dos máquinas excavadoras, pero "lamentablemente" no encontraron restos humanos.

La reacción de los familiares

Los integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Famidesa) están "todos inquietos" por la información que reveló Petinatti este martes. El vocero Ignacio Errandonea expresó a El Observador que la agrupación no sabía que esa denuncia existía y está atenta a lo que ocurra en torno a este tema, aunque aclaró que personalmente no va a "poner la carreta delante de los bueyes".

La prioridad de los familiares es saber qué pasó con la denuncia, porque hay varios escenarios posibles. Errandonea sostuvo que el contenido de la grabación pudo haber sido investigado y descartado por falta de pruebas, sin que esto saliera a la luz. También es posible que los antropólogos que trabajan en el Batallón 13 estén siguiendo esta pista o vayan a seguirla, sin que sea pública la información que dio Petinatti. Otro escenario posible, reconoció Errandonea, es que el gobierno no haya actuado sobre la denuncia acerca del paradero de los restos de Quinteros.

"No quiero hacer hipótesis, porque no tengo elementos para saber qué fue lo que pasó. Si la denuncia está en manos de la Secretaría y los antropólogos están trabajando, me quedo tranquilo. Si hay irresponsabilidades, las vamos a señalar como siempre hemos hechos. Esto recién explotó ahora y también estamos tratando de ver qué fue lo que pasó", dijo el integrante de Famidesa, hermano de Juan Pablo Errandonea Savia, miitante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) desaparecido desde 1976.