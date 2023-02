Catino le salió al cruce a Ruglio: "No es verdad que a Peñarol lo perjudicaron en los últimos 20 años"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, ha dicho en los últimos días que a Peñarol algo que ya viene comentando desde el año pasado.

"El 95% de los hinchas de Peñarol creemos que la AUF desde hace 20 años no tira para este lado", ha dicho en el programa Último al Arco de Sport 890 el pasado 26 de enero.

Ocho días antes, en Tirando Paredes, había sostenido algo similar.

"Queremos que la AUF cambie después de 20 años totalmente dominados por Nacional. Se vio en el congreso, Nacional votó con las SAD, mientras el resto fue en contra. Han dominado tribunales y arbitrajes con incidencia directa en los campeonatos".

La cifra de 20 años es reiterativa en su dialéctica.

Sin embargo, este martes le salió al cruce su compañero de consejo directivo, Rodolfo Catino, quien ingresó a este consejo, por la lista de Juan Pedro Damiani.

"¡Por favor! Yo no voy a andar contestando lo que diga Ruglio sobre este tema: 'Me parece a mí que nos perjudicaron en los últimos 20 años', (la frase de Ruglio). ¡No señor! Vamos a poner las cosas sobre el papel y con los números, y con las verdades y con cada una de las demostraciones. Y no con frases muy lindas que de repente no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, vamos a poner las cosas en su lugar. ¡Por favor!", indicó Catino en forma vehemente en el programa Las Voces del Fútbol.