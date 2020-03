Cats "ganó" en los premios Razzie, los anti-Oscar a lo peor del cine de Hollywood

La adaptación cinematográfica del exitoso musical Cats fue la película más galardonada en los premios Razzie, la contraparte del Oscar que cada año se entrega en Hollywood para "reconocer" a lo peor del año que ha producido el cine estadounidense. Con seis estatuillas, incluyendo la de Peor película, Peor guion y Peor director, el filme que incluye en su elenco a Taylor Swift, Judi Dench e Idris Elba confirmó así su pasaje por los cines en los que fue aplastada por crítica y público, y se convirtió así en uno de los grandes fracasos cinematográficos del 2019, además de ser víctima de burlas y parodias constantes, sobre todo por los pelajes creados por computadora que recibieron los actores.

Los Razzie, una parodia de los Oscar que se entregan desde 1980, y que anuncian sus nominados el día antes de la ceremonia de premios más importante de Hollywood, tuvieron este año dos particularidades. Por un lado, era la primera vez que se iban a emitir en vivo. Por otro, como tantos eventos culturales de las últimas semanas, la pandemia global de coronavirus hizo que no se entregaran en una ceremonia pública, sino que se transmitieron a través de internet, por lo que la primera transmisión en vivo se convirtió en un video animado de siete minutos.

Los premios los entrega un grupo de votantes online, que pagan una suscripción anual de 40 dólares para poder participar del comité. Este año, como peculiaridad, premiaron al director Tom Hooper por Cats, por lo que se sumó al club de figuras de la industria que tienen tanto un Oscar como un Razzie, ya que Hooper ganó el premio de la Academia en 2011 por El discurso del rey.

Dentro de los premiados también están John Travolta, que recibió su segundo Razzie como Peor actor por el doblete de películas The fanatic y Trading Paint, mientras que la Peor actriz fue Hillary Duff, por The haunting of Sharon Tate. La quinta película de Rambo, Last blood, se llevó a su vez la estatuilla a peor secuela.

Desde hace unos años, los Razzie entregan también un reconocimiento positivo, un premio a la estrella que después de haber ganado uno de estos premios, se "redimió" y volvió al éxito o al menos, a hacer películas de buena calidad. Quien se llevó ese premio este año fue Eddie Murphy, como elogio por su trabajo en la película de Netflix, Mi nombre es Dolemite.