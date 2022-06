"Cavani nació para jugar en Boca", el mensaje que mandó Juan Román Riquelme

Juan Román Riquelme, vicepresidente y director deportivo de Boca Juniors, volvió a hablar sobre la posible incorporación de Edinson Cavani a ese club. El uruguayo queda libre del Manchester United a fin de mes.

En declaraciones que brindó en ESPN, Riquelme expresó: "Nació para jugar en este club, de ahí a que lo podamos pagar es otra cosa. Cavani nació para jugar acá", indicó.

TNT Sports

En 2021 Riquelme ya hablaba de Cavani

Al mismo tiempo le preguntaron sobre el chileno Arturo Vidal. "¿Si se ponen a tono? Escucho muchas cosas, me comentan, nosotros estamos contentos con los jugadores que tenemos. Esos son jugadores estrellas, de primer nivel, uno sueña tenerlos, pero de ahí a que sea realidad, está complicado. Vamos a cuidar nuestro club mucho, parece complicado cuando uno dice que agarró un club con deuda, después de dos años armamos un gran plantel, con jugadores de categoría y estamos muy contentos con lo que tenemos. Hay buenos jugadores, si tratan de escuchar y aprender cada día, van a aprender mucho, pero lo único que quiero es que tratemos de disfrutar".

Durante la entrevista, Riquelme agregó: "Podemos tener seis extranjeros, tenemos cinco, pero el 30 de junio Hurtado termina el préstamo, así que nosotros tenemos la plaza ocupada. ¿Vidal y Cavani te gustaría? ¿Y Suárez? Sí, son estrellas, cómo no me va a gustar que jueguen en Boca. Pero de ahí a que pase es otra cosa. Hoy tenemos el cupo ocupado. Veremos si el entrenador nuestro cuenta con Hurtado el 30 de junio o no, y si no se tomará la decisión que se tenga que tomar".

Cavani, mientras tanto, terminó sus vacaciones en La Pampa argentina según video que publicó en Instagram.

Boca Juniors jugó este miércoles por la tercera fecha del torneo de Primera división de Argentina y le ganó 5-3 a Tigre con goles de Darío Benedetto (2), Exequiel Zeballos (2) y Nicolás Demartini.

Mientras que River Plate, perdió 1-0 contra Colón de Santa Fe, gol que marcó Wanchope Ábila. El golero Leonardo Burián fue titular en Colón y Nicolás de la Cruz en River.