Cayó la venta de campos y el valor promedio por hectárea

La comercialización de tierra descendió en 2018 respecto a 2017, tanto en superficie total como en el precio promedio que se abonó por hectárea, según un relevamiento realizado por la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Según se informó a El Observador, técnicos de dicha oficina analizaron el precio de las compras y ventas de tierras para uso agropecuario ocurridas de enero a diciembre del año pasado, lapso en el que se realizaron 938 operaciones que comprendieron una superficie de 159 mil hectáreas. Las cifras del último ejercicio anual completo representan un 18% y un 15% menos, respectivamente, que el año anterior.

En ese marco, una de las evaluaciones más trascendentes destaca que el precio medio anual de la hectárea aumentó ininterrumpidamente entre 2003 y 2014, disminuyendo desde entonces hasta el presente.

El monto total de las operaciones del período fue de US$ 519 millones, resultando en un valor promedio de US$ 3.257/ha, lo cual es 12% menor al valor promedio del año 2017.

Durante el año analizado, el número de operaciones se distribuyó de modo equilibrado entre el primer y segundo semestre, en tanto que el valor por hectárea resultó un 10% mayor al cabo del segundo.

Lavalleja, donde hubo más ventas

En el trabajo denominado serie Precio de la tierra, la DIEA establece que los departamentos con mayor superficie operada fueron Lavalleja, Durazno y Tacuarembó, acumulando casi 60 mil hectáreas y US$ 184 millones, lo que constituye el 37% y el 35%, respectivamente, de los totales respectivos del año.

Los departamentos de Soriano, Río Negro, San José y Colonia, con suelos de mayor potencial productivo registran los precios medios más altos, oscilando en promedio entre los US$ 5.400 y los US$ 6.500/ha.

En el otro extremo, el precio medio más bajo correspondió por cuarto año consecutivo al departamento de Artigas, con US$ 1.818/ha.

Mayoría de ventas son de campos de menor tamaño

Las ventas de campos, según su escala, muestran en 2018 que aquellos tamaños entre 10 y 100 hectáreas concentraron nuevamente el mayor número de operaciones (75% del total) y el 15% de la superficie total transada.

En el otro extremo, el 3% de las operaciones (las mayores a 1.001 hectáreas) explican el 48% de la superficie vendida y el 46% del monto operado.

Precio más habitual: US$ 2.501 a US$ 5.000 por hectárea

Otro dato expuesto en el informe es que los valores observados entre US$ 2.501 y US$ 5.000 por hectárea explican el 35% de las operaciones y el 50% de la superficie.

Casi 20 años de análisis de indicadores

Con la información del año 2018 se completa un lapso de 19 años para la serie Precio de la tierra de la DIEA, se precisó. Durante él, se registraron 37.980 operaciones por un total de 8.323 miles de hectáreas.

Caída del precio medio desde 2014

El valor medio para el período es de US$ 1.607/ha, con extremos que oscilan entre US$ 386/ha para el año 2002 y US$ 3.934/ha para el año 2014. El precio medio anual de la hectárea aumentó ininterrumpidamente entre el año 2003 hasta el 2014, disminuyendo desde entonces hasta el presente.

Durante el período, el año 2016 y el 2018 son los que presentan el menor número de operaciones (909 y 938, respectivamente) acompañado de la menor superficie comercializada (136 mil y 159 mil hectáreas, respectivamente).

Desde el año 2014 al 2018 se observa el lapso de menor volumen de tierras comercializadas, con un total de 836 mil hectáreas para el quinquenio, representando un área similar a la transada en un solo ejercicio, como lo ocurrido en el año 2005 (846 mil hectáreas) o en 2006 (859 mil).