Celso Otero sobre el Canario Álvarez: "Es interesante lo que está mostrando este muchacho"

El ayudante técnico de la selección uruguaya de fútbol, Celso Otero, expresó la importante que tienen los próximos nueve puntos que Uruguay va a disputar en setiembre por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, habló sobre la lista de reservados y cómo siguen a los futbolistas del medio local para sumarlos a ese listado a mediados de la semana próxima.

Uruguay enfrentará el jueves 2 de setiembre a Perú en el estadio Nacional de Lima a la hora 22:00 de Uruguay, luego a Bolivia el domingo 5 en estadio Campeón del Siglo a la hora 19:00 y finalmente a Ecuador el jueves 9 a las 19:30 también en el feudo de Peñarol.

"Hay que conseguir puntos para llegar a clasificar y dos de los tres partidos son en casa, por lo que intentaremos conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para acercarnos a un puntaje que nos permita estar en el Mundial", firmó Otero en declaraciones a La Oral Mediodía que se emite por AM970.

"Esta vez hicimos una lista más amplia de jugadores, en vista de tener tres partidos, pero no creo que citemos a los 26 que están jugando en el exterior más los que se sumen del medio local, que van a haber, porque sería un número muy alto aunque después siempre hay vicisitudes que se presentan afirmó.

El viernes de la semana pasada, Tabárez reservó a 26 futbolistas del extranjero y Otero informó que a mediados de la semana próxima se dará la lista definitiva con los jugadores del medio local.

Staff Images / Conmebol Sergio Rochet es número puesto en los jugadores del medio

"Queremos cubrir bien cada puesto pensando en la posibilidad de dos futbolistas y como también jugamos los dos partidos restantes de local tenemos la posibilidad de recurrir al medio local por las eventualidades que se puedan presentar", afirmó.

Consultado específicamente por la posibilidad de que sea convocado Agustín Álvarez Martínez, centrodelantero de gran momento en Peñarol, Otero dijo: "Es interesante lo que está mostrando este muchacho y a la hora de la convocatoria evaluaremos todas las situaciones por sectores del campo y en forma individual lo que precisamos y lo que puede aportar cada uno, no lo puedo incluir en este momento ni tampoco decir que no va a estar".

Sobre Facundo Torres, quien tendrá 15 días de baja por un esguince de tobillo, afirmó que serán las sanidades de ambos clubes las que definan si se suma o no a la selección: "El tema sanitario lo manejamos a nivel de sanidades, va a tener que ver el procedimiento que se vaya llevando hasta la convocatoria y ahí ver si lo integramos o no, según su condición. Lo vamos a seguir de cerca para ver cómo están las cosas al momento de la convocatoria".

"Tenemos en mente a algunos futbolistas que nos han llamado la atención y que pueden ser un aporte para estos partidos", adelantó. Cuando le preguntaron si eran de Nacional o Peñarol respondió: "De todo el fútbol uruguayo".

"Vamos tratando de cubrir las necesidades con jugadores que nos dan putas de estar en un buen momento, independientemente de que estén en el exterior o en Montevideo", agregó.

Sobre los jugadores que están inactivos porque aún no firmaron contrato con clubes para la temporada 2020-2021 que ya inició en ligas como España, Inglaterra, Portugal o Francia, Otero dijo: "Tener club es saber dónde se desarrollará la temporada y no tenerlo es una incertidumbre que puede afectarlo y no nos da pautas directas de lo que está sucediendo con su preparación. Cuando están en lo colectivo lo hacen con la responsabilidad de siempre y cuando queda esa responsabilidad en lo individual es diferente porque estamos con menos información de la que tenemos cuando están con equipo".

EFE

Lucas Torreira, busca equipo

Tales son los casos de Lucas Torreira, que no entra en los planes de Arsenal tras vencerse el préstamo a Atlético de Madrid, Martín Cáceres, quien terminó contrato con Fiorentina, e incluso Nahitan Nández, quien no estuvo convocado el sábado por Copa Italia en Cagliari y que maneja la posibilidad de pasar a otro equipo.

Otero informó que el plantel se completará en Uruguay el martes 31 de agosto a la mañana y que tras entrenar todos juntos ese martes de tarde y el miércoles, viajarán el día antes para jugar contra Perú el jueves 2.