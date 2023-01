CEOs del mundo esperan un panorama “lúgubre” para 2023: ¿qué dicen los uruguayos?

Casi las tres cuartas partes (73%) de los CEOs encuestados a nivel global piensan que el crecimiento económico global disminuirá durante en 2023, según la encuesta anual de la firma de consultoría internacional PwC (PriceWaterhouseCoopers) a CEOs. El relevamiento consideró la opinión de 4.410 CEOs de 105 países de todo el mundo entre octubre y noviembre de 2022.

Según el organismo, “este lúgubre panorama” que avizoran los CEOs es el más pesimista que han expresado sobre el crecimiento económico global desde que se formuló esta pregunta por primera vez, hace 12 años.

Este resultado “representa un alejamiento importante de las visiones optimistas de 2021 y 2022, cuando más de dos tercios (76% y 77%, respectivamente) pensaban que el crecimiento económico iba a mejorar”, apuntó el análisis.

Asimismo, entre los CEOs uruguayos el pesimismo alcanza también una cifra récord (62%), mientras que el optimismo respecto al crecimiento de la economía mundial volvió a niveles de prepandemia, al ubicarse en el 32%.

Uruguay: más pesimista que 2022, pero más optimista que la media

Un tercio de los CEOs uruguayos creen que la organización que lidera no será económicamente viable dentro de diez años si continúa por el camino que está transitando en la actualidad. A nivel global, esta cifra alcanza casi el 40%, por lo que se ubica por encima de lo registrado a nivel nacional.

La confianza de los CEOs a nivel global en las perspectivas de crecimiento de su propia empresa también “decayó drásticamente” (-26 %) en comparación a los números registrados durante el año pasado. Estas cifras representa la mayor caída desde la crisis financiera de 2008, cuando se registró un descenso de 58%, detalló el informe.

En Uruguay también se registró una caída de los directores ejecutivos que se mostraron más optimistas de cara a este año respecto al pasado. Los CEOs más optimistas en Uruguay bajaron de 48 % a 38 %. De todas maneras, esto significa que “se mantiene un optimismo generalizado en que existirá un crecimiento en los ingresos de sus organizaciones”, apuntó el relevamiento. Un 83% de los directores ejecutivos manifestó estar entre muy y moderadamente confiado en que así será.

¿De dónde vienen los desafíos para el mundo laboral en Uruguay?

Según los directores ejecutivos locales, para la próxima década se visualizan múltiples desafíos que impactarán en la rentabilidad de sus organizaciones. El primer desafío son las disrupciones tecnológicas, que se destaca con el 68%. Los cambios por la demanda o la preferencia de los consumidores se posicionó como el segundo mayor desafío, con el 55% junto con los cambios regulatorios, cuya opción representó el mismo porcentaje. El top cinco de esta lista se completó con la transición a nuevas fuentes de energía (43%) y la escasez de mano de obra y de capacidades (42%).

Los socios comerciales para Uruguay: Brasil al firme; China, un poco menos

Mariana Castiñeiras

Brasil se consolida como el principal socio comercial de las compañías uruguayas, para sus directivos

Brasil continúa siendo la primera opción de los CEOs uruguayos al momento de ser consultados por el principal socio comercial para el crecimiento de sus empresas durante el próximo año. En ese sentido, el gigante sudamericano es el socio más importante para los ejecutivos uruguayos con el 38% de las respuestas obtenidas.

La lista de los principales destinos de los CEOs locales se completa con Estados Unidos (30%), Argentina (28%), China (28%) y Chile (13%).

Cabe destacar que tanto China como Argentina perdieron peso como socio comercial para los líderes de las compañías uruguayas, dado que el primer destino disminuyó 10 puntos y el segundo, 7 respecto al año pasado.

Los males mayores

“Mientras que hace un año los riesgos cibernéticos y de salud ocupaban los lugares más altos, este año el impacto de la recesión económica es lo que más preocupa a los CEOs a nivel global, con la inflación (40 %) y la volatilidad macroeconómica (31 %) a la cabeza en el corto plazo (o sea, para los próximos 12 meses) y durante los 5 años siguientes”, puntualizó el informe.

“Apenas atrás, un 25 % de los CEO también se sienten expuestos financieramente a los riesgos de conflictos geopolíticos, pero los riesgos cibernéticos (20 %) y el cambio climático (14 %) retroceden en términos relativos”, desarrolló el documento.

En este caso, los CEOs uruguayos tienen una percepción muy similar a la del resto del mundo, ya que la inflación también es la amenaza principal en el corto plazo, pero significativamente menor que la visión a nivel global (26 % a 40 %).

“Los CEOs están recortando gastos, pero no la dotación de personal ni las remuneraciones”

Debido a la coyuntura actual de volatilidad, los CEOs en todo el mundo, como respuesta, “buscan recortar costos y estimular el crecimiento de los ingresos”, detalló el estudio.

En Uruguay, en tanto, el 51% de los CEOs indicaron que redujeron los costos operativos, mientras que un 43% admiten haber diversificado su oferta de productos y un 28 %, buscado nuevos proveedores.

No obstante, casi tres cuartos de los CEOs (el 74%) afirmaron que “no planifican reducir el volumen de su dotación de personal en los próximos 12 meses”. Una amplia mayoría (87%) indicaron que “no planean disminuir las remuneraciones al personal”, con el objetivo de conservar los talentos y mitigar las tasas de deserción laboral.

A nivel global esta situación es muy similar.

“La velocidad de los cambios y las crecientes amenazas externas, llevan a que los CEOs diagnostiquen y alerten sobre la urgente necesidad de actualizar las estrategias y modelos operativos de sus empresas para asegurar así su supervivencia en un mundo cada vez más agitado”, explicó el socio principal y líder de Auditoría de PwC Uruguay, Omar Cabral.

Pexels

La confianza de los CEOs a nivel global en las perspectivas de crecimiento de su propia empresa también “decayó drásticamente”

Un mundo convulsionado y el efecto de la “gran renuncia”

“Una economía volátil, inflación elevada durante décadas y conflictos geopolíticos, contribuyeron a generar en los CEOs un nivel de pesimismo que no se veía en más de una década. En consecuencia, en todo el mundo los CEOs están reevaluando sus modelos operativos y recortando costos”, explicó, por su parte, el presidente global de PwC, Bob Moritz.

“A pesar de esas presiones, continúan ubicando a las personas en el lugar más importante, ya que buscan retener los talentos tras la ‘gran renuncia’. El mundo cambia a una gran velocidad, y los riesgos que enfrentan las organizaciones, la gente y el

planeta no harán más que aumentar”, se explayó el experto.

“Si las empresas quieren sobrevivir no sólo unos pocos años sino prosperar, deberán buscar un delicado equilibrio entre el doble imperativo de mitigar los riesgos a corto plazo y las demandas operativas y los resultados a largo plazo, ya que las organizaciones que no se transformen, no serán viables”, concluyó Morit.