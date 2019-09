César Vega, el psicólogo en línea

El candidato del PERI hizo público su número de teléfono para recibir mensajes por WhatApp y contó en el ciclo De Cerca: "A cada rato me llama alguien que tiene un problema gigantesco. Hago un poquito de psicólogo". "A mí no me cuesta nada hablar por teléfono un ratito", afirmó.

Vega contó la última llamada que recibió: "Alguien que está rodeado de delincuencia detrás de una fábrica abandonada y le han copado todo lo que hay en vuelta. Incluso están dentro de su terreno y él no puede salir", dijo. Luego contó que esa persona le pidió que fuera pero que él le explicó que le mandaría a "un compañero" para ver "en que condiciones está”.



