Charlotte Caniggia bailó el regaetton hot y avisó: "No me da hacerme la gata"

Pasó una nueva noche de reggaeton hot en el Bailando 2023 y fue el turno de Charlotte Caniggia. La particularidad fue que en esta oportunidad estuvo acompañada de su novio, el empresario Roberto Storino Landi.

Storino Landi selañó a Fabián Esperón, mánager de los Caniggia, y aseguró que él los presentó. "Nos conocimos en Miami, él estaba trabajando. Después se volvió, vino acá. Char estaba sola, él estaba solo. Y un día vinieron a cenar a casa y se enamoraron. Ese mismo día. Yo no daba dos mangos por ellos”, aseguró Esperón.

"El primer día fue un chape. Después, más adelante, le dije si quería ser mi novia. Y aceptó en el momento”, contó el empresario.

A la hora del baile, Charlotte no consiguió convencer al jurado. "Estuvo bien la coreo, Charlotte bailó bien, pero no se ve esa calentura. No sé si te da pudor, si tu novio te intimida, si el ritmo no te gusta... Qué también es válido, pero no estuvo”, dijo Ángel de Brito.

“No me da hacerme la gata acá, me hago la gata en casa con Roberto. Acá, ni en pedo. Hay gente que por naturaleza es gata, tiene actitud de comerse el mundo. No es mi caso, me cuesta un poco”, aseguró Caniggia.

“Si vos no sacás esa perra que hay adentro, si no lo buscás para traerlo a la pista, ya todo lo demás se ve como una mentira”, le dijo Pampita.

“En los actos del colegio, cuando era chiquitita, siempre quería ser un árbol o algo que no tuviera que hacer nada. Porque era re tímida. Yo soy re tímida, me da mucha vergüenza que me esté mirando la gente”, aseguró Charlotte.

“Yo iba a los actos y miraba a todos los compañeritos que iban todos los papás. Y los míos no iban nunca, algo que me ponía re mal, entonces decía: ‘Bueno, voy a actuar de cualquier cosa’. Y ahí me metí para adentro. Me cuesta confiar en mí”, añadió.

“Yo soy aniñada, no estuve con muchos hombres, entonces me cuesta hacerme la perra. Fui del colegio, me vine acá... Mi vida es la de una piba tranquila, normal, de su hogar”, cerró.