Charlotte Caniggia bancó a Cami Homs y criticó a Tini: "No me parece una buena mujer"

Luego de que Camila Homs abandone la pista del Bailando 2023, algunas personalidades se manifestaron en su favor. Una de ellas fue Charlotte Caniggia, que se encargó de destacar su personalidad.

“Es una lástima, ella estaba haciendo un concurso lindo. Me parece buena gente, la verdad”, afirmó.

Además, también criticó a Tini Stoessel, que estuvo con Rodrigo De Paul después de que corte con Homs: “No la quiero por lo que le hizo a Cami Homs, no la banco. No escucho su música, no me gusta ella por lo que todo el mundo sabe que le hizo a Cami. No me parece una buena mujer.

Y concluyó manifestando que “De Paul se la perdió porque es alta mujer. Es una mujer divina y mejor que Tini me parece. Qué querés que te diga”.