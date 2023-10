Charlotte Caniggia contra sus padres: "Algún día pasará que mis papás me quieran”

Charlotte Caniggia viene siendo noticia en las últimas horas. A raíz de una supuesta charla que habría tenido con Coti Romero, motivó la salida de Zaira Nara del streaming del Bailando.

Sin embargo, ahora se hizo viral por una declaración respecto a sus padres. Es que la bailarina aseguró que no tiene relación con Claudio Caniggia y Mariana Nannis.

“No hay un conflicto exacto, mis papás se separaron y no se acercan a los hijos, ese es el problema. Cada uno está como en su mambo, debe ser duro también separarse después de tantos años. Sin embargo, yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil”.

“Ellos no me llaman nunca. Que me digan: ‘Hola hija, estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá ellos recapaciten y sean unos padres presentes, como siempre lo fueron”, agregó en una charla con Intrusos.

“Es parte de mi vida. Uno como hijo siempre espera un mensaje de sus padres, creo, ¿no? Es como lindo me hubiese encantando, pero nunca me pasa. Trato de vivir esto como un ‘bueno, mis papás son ausentes’”, añadió.

“Supongo que fueron ausentes toda la vida. Quizás cuando yo era joven no me daba cuenta y eran ausentes también, y algún día yo tendré mis hijos y trataré de ser una mamá presente y que mis hijos, aunque tengan 30 años, no pasen por estas cosas”, sumó sobre sus padres.

“Supongo que algún día, cuando ellos estén bien, se acerquen. O cuando yo sea mamá y ellos sean más viejos y digan ‘bueno, che, tengo a mis hijos, tengo a mis nietos’. Y cuando uno es más grande creo que se acerca más a los hijos, ¿no?. No es bueno tener rencor ni odio hacia ningún ser humano, es muy malo tener esos sentimientos”, dijo Charlotte.

Por último, aseguró estar esperanzada con recomponer la relación aunque hoy no lo ve viable: “Espero que den el paso, pero no lo hacen nunca, así que ya vivo con esto, y me digo que ya está, que mis padres son así, que les chupa un huevo. Me encantaría, me pondría triste, lloraría un montón porque es algo que deseo con todo mi corazón, pero bueno, no me pasa y supongo que algún día me pasará, si Dios quiere, si el universo quiere, algún día mis papás me quieran, porque yo también necesito esa palabra de mi madre, un abrazo de mi madre, un abrazo de mi padre, pero no pasa”.