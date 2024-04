Álvaro Recoba confesó que Nacional sufre la pelota quieta pero dijo: "no lo vi flojo defensivamente al equipo"

El entrenador de Nacional Álvaro Recoba habló en conferencia de prensa luego del triunfo de su equipo ante Cerro, por la 10ª fecha del Torneo Apertura. El equipo tomó un gol de pelota quieta y defendió mal ese tipo de acciones. Sin embargo, el DT manifestó: "No lo vi flojo defensivamente al equipo, lo que sí es que sufrimos la pelota quieta"

"Mi sensación es que sufrimos de nuevo la pelota quieta" fue lo primero que dijo Recoba entrevistado por VTV.

"Tenemos que seguir trabajando, intentamos cambiar, poner un hombre más libre para que fuera a la pelota y sufrimos. Es la realidad. En el juego no. Estuvo siempre controlado el partido, pero como que nos gusta complicarnos, complicarnos no, sufrir. No digo que nos guste sufrir, a mí no me gusta sufrir, prefiero ganar más fácil el partido. Pero hay que valorar esta victoria, saber que seguimos dependiendo no de nosotros, pero teníamos que ganar para obligar. La manera no es la que quiero ni la que el equipo necesita, porque por momentos se juega bien, se llega al área. No se veía el gol de ellos por ningún lado. Tenemos que estar 100% concentrados en el partido. A veces lo logramos y a veces no. Por suerte hoy los cambios entraron bien, nos dieron la posibilidad de ponernos en ventaja, después controlamos, tuvimos alguna ocasión más, ellos también. Quisiéramos sufrir menos pero el fútbol es así. Ellos hicieron su partido, por momentos nos esperaron bien. Nosotros no teníamos que errar pases por adentro y cuando erramos, el partido se podía dar peligroso para nosotros. No es menor que llevamos una racha importante de victorias ni que el equipo sigue yendo hacia adelante e intenta", expresó el entrenador tricolor.

Sobre el arbitraje de Gustavo Tejera, Recoba se mostró muy cauto: "Me pareció muy claro el penal, lo vi. Tenemos la pantalla ahí y lo miramos. No podemos ser irrespetuosos con la decisión que toma el juez, para mí era penal. La del gol de Gastón, cobró foul. Tampoco quiero expresarme sobre algo que trato de hacerlo lo menos posible cuando es demasiado claro, los jueces deciden. Como era necesario ver el primer penal, capaz que era necesario venir a ver el segundo para que el juez decidiera. Porque seguramente en cancha el juez no ve esa situación. Pero toman esas decisiones. Seguimos por el camino nuestro de victoria y ahora descansar para el viernes".

Posteriormente, en conferencia de prensa, el Chino manifestó: "Sufrimos mucho el partido, no por el gran juego del rival sino porque estuvimos en una noche donde controlamos el partido, pero tuvimos que ser más determinantes a la hora de definir. Estamos sufriendo la pelota quieta".

"Respetando al rival creo que fuimos nosotros los que pusimos en partido a Cerro", agregó.

"En las segundas pelotas quedaban muy solos uno en el medio y el resto no venía a colaborar, sobre todo en el primer tiempo. No lo vi flojo defensivamente al equipo, lo que sí es que sufrimos la pelota quieta", manifestó.

"Creo que no jugamos un mal partido, jugar 100 minutos de la misma manera no es fácil, por momento hicimos buenas triangulaciones, fuimos por los costados, fuimos por adentro. Pero el rival juega. Esperan siempre estar en partido para ante la mínima tener una chance y fue lo que pasó. Es importante ganar y hace unos cuantos partidos que no perdemos", agregó.

"Me voy contento, más allá de que se sufrió, el equipo sabe a lo que juega y por momentos se hace interesante el juego y el equipo.

Racing: espero cambiar lo menos posible, jugamos el viernes y el martes. El que esté al 100% va a jugar o competir con otros. Voy a poner a los que estén mejor. Racing va a ser un poco más ofensivo, hoy el piso del Parque está mejor que el del Estadio.

Álvaro Recoba elogió a Christian Oliva y dio el parte de sanidad

Sobre la gran actuación de Christian Oliva dijo: "Los que juegan menos tienen que demostrar que los que estamos equivocados somos los entrenadores. Me encantaría ponerlo siempre para que agarre ritmo, pero tengo que poner a los que están mejores, es un punto para él".

El entrenador dijo que Diego Polenta se va a sacar la muela de juicio este domingo de noche, o más tardar el lunes. Que Christian Ebere padece una molestia en la rodilla. Que a Lucas Sanabria espera tenerlo a disposición el viernes contra Racing: "Nos tiene preocupados, arrastra una tendinitis desde Tercera por las canchas sintéticas, hace dos días está mejor, espero que esté a disposición el viernes o con River".

Por último, Thiago Helguera, desgarrado, estará "tres semanas" afuera de las convocatorias.