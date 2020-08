Chesterhouse, la cafetería uruguaya que invita a volver

Desayuno, almuerzo liviano, merienda, una mañana de estudio o una tarde de trabajo con una misma experiencia en un lugar: Chesterhouse. El lunes 3 de agosto, y tras casi cinco meses de llegado el coronavirus a Uruguay, las cuatro cafeterías de la cadena volvieron a abrir en World Trade Center (WTC), Ciudad Vieja y Zonamerica, pero esta vez como un nuevo comienzo y con cambio de dueños: Federico Viola, Luis Scremini, Luis Blanco, Martín Naor, Juan Dubra y Pablo Mari tienen a cargo ahora los locales.

Camila Casas

El espacio en el local de Ciudad Vieja permite ir a estudiar o trabajar acompañado de un café.

La iniciativa de comprar Chesterhouse surgió de Scremini, quien conocía al dueño anterior de la cadena y le negoció uno de los locales en WTC, el de la torre 2. Fue en ese momento que Scremini le comentó a Viola que también estaban a la venta el local de Zonamerica y el de la torre 4 del WTC. “Lo hablé con mis dos mejores amigos, que hacía tiempo estaban buscando hacer algo –y si era en el rubro gastronómico, mejor, porque nos divertía– y ahí surgió la posibilidad de entrar”, explicó Viola. En el camino también les ofrecieron adquirir el local en Ciudad Vieja, y así fue como un mismo grupo de socios pasó a dirigir la marca en su totalidad.

Camila Casas

En Chesterhouse buscan que las persona pasen por un café antes de entrar a trabajar a la oficina.

Su marca está instalada desde hace cuatro años, y sus locales están ubicados de forma estratégica en zonas con oficinas o estudios profesionales. Según Viola, Chesterhouse fue desarrollada tomando con una idea que ya existía a nivel mundial, pero con la diferencia de que quienes fabrican los productos son manos uruguayas que se preocupan por hacer un diferencial respecto al resto de la industria. “La experiencia es única e irrepetible, los clientes valoran mucho cómo se sienten en un lugar, y nosotros queremos que la persona que viene acá diga ‘pasé bien, quiero volver’”, explicó.

Camila Casas

Federico Viola, uno de los nuevos dueños de la cafetería Chesterhouse.

El público al que tienen más llegada es a aquellos a quienes les gusta llevarse un café antes de entrar a trabajar, o a los que prefieren salir de la rutina e ir a Chesterhouse, solos o con compañeros de trabajo, para charlar en un ámbito más distendido que no sea el de la oficina. “Queremos crear el hábito de que la persona antes de entrar a trabajar a la oficina pase por Chesterhouse y se lleve un café. Mucha gente a veces no tiene tiempo para desayunar en la casa, entonces llega volando, dice: ‘Paro cinco minutos, me llevo un capuchino, un scon, un alfajor'”.

Las especialidades de Chesterhouse

Los nuevos socios buscan mantener la esencia de Chesterhouse, pero con pequeños cambios. El menú va a ser uno de los que tenga variantes, para abarcar un mayor rango de gustos y preferencias por parte de los clientes. Uno de los agregados es un menú diario para el almuerzo, que pueda comerse en 10 o 15 minutos, para que los empleados de Zonamerica y alrededores de Ciudad Vieja puedan acceder a comidas sencillas de lunes a viernes. Además, buscan incorporar alimentos para celíacos que se sumen a la carta ya existente de productos vegetarianos y veganos.

Camila Casas

En Chesterhouse tienen como objetivo agregar un menú para celíacos para que todos puedan disfrutar de sus especialidades.

Según Viola, la especialidad de Chesterhouse son los scones de queso calientes en la mañana, aunque también dijo que le gustan los alfajores de coco y dulce de leche, por su tamaño y porque son un gran acompañamiento de un capuchino o cortado.

Crecer en el mercado será muy difícil este año, y en Chesterhouse son conscientes, debido a la situación que se vive en el mundo, pero apuestan a poder consolidarse y a mejorar la marca hacia el año que viene. Además, agregó que hacia el segundo semestre de 2021 está la idea de seguir creciendo a nivel nacional.

“La idea está, es buena y demostró que funciona. Pongámosle un poquito más de pienso, agreguemos cosas que nos gusten, un poco de amor y trabajemos duro para posicionar a Chesterhouse como la opción preferida de la gente. A eso vamos”, concluyó.

.

Menú

Dulces

Brownie

Coco

Muffins

Lemon cake

Alfajor de maicena

Frola

Yoyó

Carrot pudding

Salados

Wraps

Pan de nuez

Tartas

Ensaladas

Pollo y palta

Mix de vegetales

Pan batta

Pollo

Atún

Jamón y queso

Hot Coffee

Espresso

Americano

Macchiato

Café vienés

Cortado

Capuccino

Latte

Mocha

Caramel Macchiato

Jameson irish coffee

Iced Coffee

Mocha

Cool caramel

Branca

Hot chocolate

Submarino

Licuados & jugos

Jugos varios

Licuados frozen de frutas

Agua saborizada