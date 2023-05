Bethel Spa: dos décadas y un año “bisagra” para un nuevo “despegue”

Si existe un lugar que armonice al extremo el esmero por la salud, el cuerpo y el espíritu, ese es Bethel Spa, que en este 2023 celebra sus 20 años de vida. El centro de cuidado personal lo hace con innovación constante y, sobre todo, con la capacitación del personal y la satisfacción el cliente como centros de sus desvelos.

“El foco nuestro está totalmente puesto en la capacitación, la preparación del Recurso Humano, y ni que hablar en el cuidado del cliente”, subrayó Lourdes Rapalin, dueña y directora de Bethel junto a su esposo Álvaro Padin. “El tesoro más grande que tenemos es nuestro equipo de trabajo; de nada sirve tener la mejor aparatología si el personal no está capacitado o no tiene esa sensibilidad de poder interpretar qué es lo que quiere el cliente a la hora de buscar un resultado”.

Para Rapalin, ese punto los ha mantenido en “vanguardia”, aspecto clave para sostener una “empresa de servicio” como esta. “En nuestro país se ha perdido mucho eso de entender lo que es brindar un servicio, y siempre hemos tenido que prepararnos, capacitarnos, pero adaptados a la realidad de hoy día”, mencionó.

En concreto, Bethel Spa ofrece toda una amplia gama de servicios: Tratamientos Estéticos faciales y corporales, Power Plate, Fitness, Aparatos, Spinning, E-Spinner, Pilates, Acrobacia en telas, Peluquería, Depilación descartable, Depilación progresiva definitiva con luz pulsada de alta intensidad, Cama Solar, Bronceado Sunless, Escuela de Baile y de Teatro, y Escuela de Modelos.

Bethel Spa cuenta hoy con cinco locales en el país, y desde 2017 se encuentra presente en Paraguay. La expansión se ha visto afectada por la pandemia, pero al menos no ha debido suprimir ninguna fuente de trabajo pese al golpe que supuso la dinámica impuesta por la emergencia sanitaria. En la actualidad, entre todos los centros trabaja un promedio de 90 personas, incluido servicios tercerizados.

“No estuvimos ajenos a la pandemia; todo lo contrario, el sector nuestro fue uno de los más castigados. Pero tenemos la satisfacción de no haber perdido una sola fuente de trabajo. Tratamos de ir adaptándonos a un montón de cosas, de no tener que prescindir de ninguno. Fue una época muy desafiante. Por ejemplo en estética y spa, lanzamos el primer spa móvil en nuestro país. Equipamos una camioneta al estilo de un gabinete de masajes. Vamos a la casa u oficina de cada cliente, pero no invadimos la privacidad del hogar. Llevamos el servicio a domicilio”, indicó.

“Como muchas empresas trabajan en bienestar corporativo, nos llaman para brindar el servicio a sus colaboradores, y así hacer que ellos se desconecten por un rato, dentro del horario laboral. Es un mimo a los funcionarios. En el rubro gimnasio, soy presidenta de la Cámara de Gimnasios y fue muy complicado; hasta el día de hoy el sector no se ha recuperado, tuvimos muchos meses cerrados por disposición del gobierno. Eso fomentó los pequeños grupos al aire libre y la informalidad, que es nuestra competencia diaria. Pero trabajamos y nos enfocamos para salir adelante y como equipo nos fortalecimos”, relató Rapalin.

Camila Casas

Lourdes Rapalin, Álvaro Padin y Mariana Sapiro.

Para la directora de Bethel Spa, este 2023 se presenta como un año “bisagra” en relación a la recuperación post pandemia. “Todavía no nos recuperamos”, subrayó. “El 2020 fue crítico, 2021 terrible, en 2022 se empezó a mejorar”, detalló. Ahora, en estética, la competencia se ubica del otro lado de la orilla: la diferencia cambiaria con Argentina hace que resulte atractivo cualquier tipo de servicio en ese país.

“La gente está viajando para todos lados y a nosotros nos está afectando muchísimo ese tema, pero nos estamos adaptando y sabemos que este año va a ser el despegue de todos porque el equipo está trabajando para eso”, señaló. “Se cree que cruzar a Argentina de compras, afecta a quienes venden ropa o en otros rubros, pero no en el de estética. En estética hoy día la competencia es Argentina que está muy avanzada. Incluso mis títulos son argentinos, me he preparado en Argentina, desde hace 20 años, porque es el tipo de preparación que no existía aquí, y por eso es que nosotros hace unos años formamos el instituto; nos volcamos a poder transmitir en Uruguay todo lo que absorbí en otros países”, ahondó.

El cliente

Bethel Spa hace énfasis en el bienestar y en la calidad de vida, para lo cual existe una permanente preparación para atender las necesidades de los clientes, que han variado con el paso de los años, según Rapalin.

“Al principio querían algo con resultados rápidos como perder un rollito, o adelgazar, o modelar. Hoy día se buscan resultados más duraderos, entonces para eso saben que tenemos que hacer todo un tratamiento que vaya en conjunto de una buena alimentación, con entrenamiento, sobre todo personalizado”, explicó.

“Trabajamos mucho con el sistema de entrenamiento por medio de vibración que es Power Plate, y eso va combinado con la parte de estética”, detalló. En definitiva, lo que busca el que asiste a Bethel Spa es sentirse “Bien”, “ágil” y “cómodo”, ya no tanto convertirse en esa “modelo con 90-60-90”.

En cuanto a las edades que predominan en el centro estético, depende de los servicios de que se traten. “En la parte de instituto, hay gente joven pero hoy acude cada vez más gente mayor. Hay muchos buscando profesiones u oficios que tengan una rápida salida laboral. Podemos preparar a una persona que en un año tendrá herramientas para salir a trabajar. Nos está sorprendiendo que hay muchas mujeres de 40, de 50 años, que tienen muy buena preparación, pero que buscan algo diferente y que puedan contar con mayores ingresos”, dijo Rapalin.

De igual manera, la directora de Bethel Spa comentó que en el sector de gimnasia se suma “gente joven” aunque el público “mayoritario” se encuentra entre los 30 a 70 años de edad. “Por suerte estamos cambiando la mentalidad y estamos entendiendo que hacer actividad física es algo importante y trabajarlo en prevención, que resulta mejor que cuando el médico nos manda a hacer algo. Nosotros en cada una de nuestras clases, en nuestros locales, cuidamos mucho a la persona en cualquiera de las actividades que realiza. Entonces, nos ha pasado en el último período que hemos tenido señoras y señores mayores de 60 años que se sienten cuidados y que encuentran su lugar”.

Lyra, lo último en depilación

El pasado martes 9 de mayo en Plaza Café, en el marco de los festejos de los 20 años Bethel Spa realizó el lanzamiento del último de sus productos y servicios: Lyra, “un sistema de depilación definitiva totalmente innovador”. En ese evento, estuvieron presentes clientes y amigos como Sara Perrone, Petru Valensky y Berch Rupenian.

Camila Casas

La velada en Plaza Café fue amenizada por la violinista Silvana Lanfredi.

“Ya manejábamos la parte de depilación definitiva con luz pulsada. Hemos probado diferentes sistemas, luz pulsada, el láser, y ahora volvemos a luz pulsada de alta intensidad El equipo acaba de llegar al país y es el único que existe con un sistema de refrigeración que es imposible quemar a la persona”, contó Rapalin.

“En cualquier lugar te ponen un equipo de depilación con alguien sin tener preparación”, continuó. “Y el tema de hacer depilación definitiva va mucho más allá porque te obliga a tener conocimiento de piel, saber de fototipos, lo mismo pasa con la cama solar. Nosotros siempre decimos que somos de los pocos centros que realmente estamos profesionalizados en el tema”.

La nueva tecnología que trajo Bethel Spa, Lyra, es un sistema de refrigeración que no permite ningún tipo de quemadura en la persona que se lo aplica. Tampoco deja marcas más allá si la persona tomó sol previamente. Eso “te da tranquilidad”, de acuerdo a la directora del centro.

“No va a haber riesgos de ningún tipo. Además, nuestro equipo de depilación trabaja con el rejuvenecimiento facial y con manchas en la piel”. De este modo, “Bethel Spa siempre se ha caracterizado por brindar un servicio integral de cuerpo y espíritu”, concluyó Rapalin.