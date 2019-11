Cinco minutos de felicidad asegurada: estas son las canciones que generan más placer

Un grupo de investigadores del instituto Max Planck en Alemania llevó adelante un estudio científico (Uncertainty and Surprise Jointly Predict Musical Pleasure and Amygdala, Hippocampus, and Auditory Cortex Activity) cuyo objetivo fue encontrar las canciones pop que generan más felicidad y placer o sorpresa en quienes las escuchan. Para eso analizaron 80.000 progresiones de acordes en 745 canciones grabadas entre 1958 y 1991 (que integraron las listas de las más populares de Billboard), utilizando un modelo de machine-learning que pronosticó las sorpresas e incertidumbres en cada acorde de música pop.

Así pudieron identificar las emociones que despertaban estos cambios en las personas que escuchaban la música. Para eso 39 voluntarios escucharon las canciones y las calificaron, al mismo tiempo que se analizaba su actividad neuronal.

Para descartar otras asociaciones con las canciones que los oyentes podrían haber tenido, los investigadores las despojaron de otros elementos, como letras y melodías, manteniendo solo las progresiones de los acordes.

En el estudio los científicos pudieron comprobar que cuando los individuos estaban relativamente seguros acerca de qué acorde esperar después, les resultaba agradable cuando estaban sorprendidos (es decir, cuando se violaban sus expectativas). Por otro lado, cuando las personas no estaban seguras de qué esperar a continuación, les resultaba agradable cuando los acordes posteriores no eran sorprendentes.

"Aunque los compositores lo saben intuitivamente, el proceso detrás de cómo la expectativa en la música provoca placer aún era desconocido", dijo Stefan Koelsch, de la Universidad de Bergen, en Noruega. "Una razón importante fue porque la mayoría de los estudios en el pasado solo observaron los efectos de la sorpresa en el placer, pero no la incertidumbre de las predicciones de los oyentes".

Esta es la lista completa:

Ob-la-di, Ob-la-da. The Beatles

Invisible Touch. Genesis

Hooked on a feeling. BJ Thomas

I Want You Back. Jackson 5.

There She Goes. The La's

When It's Love. Van Halen.