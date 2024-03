Cinthia Fernández criticó a Daniel Osvaldo por su dramático pedido de ayuda

Después de que durante la madrugada del jueves Daniel Osvaldo se haya manifestado en sus redes sociales y contado su depresión, algunas personalidades se han manifestado en favor y en contra, una de ellas en Cinthia Fernández.

La mediática, que supo ser panelista de televisión y precandidata a diputada en 2021, cuestionó al exfutbolista en sus redes sociales: "Che, al rockstar victima hay que decirle que debería imaginarse la depresión que tuvieron la madre de sus hijos cuando las dejo sin ayuda alguna. Ni hablar sus hijos".

"Encima tuvo suerte de las madrazas que le tocó para ellos, y que agradezca que no muestren los tratos hacia su propia sangre y sus respectivas madres. Pa la joda siempre disponible de money y time?", cerró.

Además, le sumó algunos hashtags como "#acting, #manipulación, #todosiguales, #ponele y #cinismo”.

El pedido de ayuda de Daniel Osvaldo: "Vengo lidiando con una depresión muy grande"

El ex futbolista Daniel Osvaldo publicó un desgarrador video durante la madrugada en su cuenta de Instagram, en el que cuenta el problema de depresión y consumo de drogas y alcohol que viene afrontando. “Yo sé que voy a salir y que voy a volver a ser el de antes. Aún no entiendo como llegué hasta acá, la verdad”, afirmó.

“Quiero hacer este video para aclarar algunas cosas y hacer algunas confesiones sobre mi vida, sobre mis decisiones”, dijo el ex atacante de Boca, en un video de casi 10 minutos.

Luego, al contar como se siente, explicó: “No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa”.

Y continuó: “No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto. ¿Por qué? Y creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que. Que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Y como le dije antes, he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”.

