El pedido de ayuda de Daniel Osvaldo: "Vengo lidiando con una depresión muy grande"

El ex futbolista Daniel Osvaldo publicó un desgarrador video durante la madrugada en su cuenta de Instagram, en el que cuenta el problema de depresión y consumo de drogas y alcohol que viene afrontando. “Yo sé que voy a salir y que voy a volver a ser el de antes. Aún no entiendo como llegué hasta acá, la verdad”, afirma Osvaldo en el conmovedor video. El ex jugador de Boca Juniors había estado en los titulares de los medios por su reciente romance y separación de la conductora Daniela Ballester.

En el video de casi 10 minutos Osvaldo hace una extensa explicación de los problemas de salud mental que atraviesa, agravados por el consumo problemático de drogas y alcohol. “Quiero hacer este video para aclarar algunas cosas y hacer algunas confesiones sobre mi vida, sobre mis decisiones”, dijo el ex atacante de Boca Juniors en el inicio de su relato.

“Es difícil para mí hacer este video porque… Nunca hice algo así. Pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada. Primero y principal, quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela es mentira. Lo dije en un estado de enojo y de ceguera. Y estoy muy arrepentido porque seguramente mi dicho le haya traído problemas a ella en su trabajo y en su vida”, explicó el ex futbolista de 38 años en relación a su reciente noviazgo.

Acto seguido, Dani se sinceró y habló de los problemas de salud que atraviesa y que lo hicieron recaer en diferentes adicciones. “No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa”.

Y continuó: “No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto. ¿Por qué? Y creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que. Que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Y como le dije antes, he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”.

Osvaldo abandonó la práctica deportiva profesional en febrero del 2020, cuando tuvo sus últimas apariciones con la camiseta de Banfield antes de que se desate la pandemia por coronavirus que frenó la actividad en todo el mundo. Previamente, había pasado cuatro años sin jugar tras su salida de Boca Juniors en medio de un conflicto con el entrenador Guillermo Barros Schelotto.

El ex futbolista oriundo de Lanús quedó en el centro de la escena luego de su reciente ruptura con su ahora ex pareja Ballester. Tras hacer oficial la separación, Osvaldo publicó un mensaje en sus redes sociales para confirmarlo. “Quiero aclarar que Daniela y yo no estamos más juntos. Fin del comunicado”, escribió en sus historias de Instagram. Luego de eso borró las fotos románticas que tenía con la conductora de C5N y sumó una nueva publicación dando a entender que el término de la relación se debió a terceros en discordia.

Tras esta situación, Osvaldo le pidió disculpas a su ex pareja, algo que reiteró en varias ocasiones durante el video. “Primero que nada quiero pedir disculpas a Daniela porque está pasando en este momento. Por culpa mía está viviendo cosas que no debería vivir, pero quiero contar esto, no para hacerme la víctima para nada, sino para contarles, para que entiendan a los que les interese. Para que entiendan que las cosas que hago no están bien. Las decisiones que tomo en mi vida, que no están bien. El enojo que tengo con el mundo y con mucha gente y tienen que ver conmigo, con mi enfermedad, con mi falta de autoestima, con mi depresión y con mis malas decisiones”.

Además, Osvaldo dejó en claro que su situación económica se ve afectada por los problemas de salud mental que está atravesando. “No tengo un trabajo estable. Me gasté prácticamente todos mis ahorros porque como no tengo ingresos, la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos, porque nunca me interesó el dinero. Yo nací pobre y puedo morir pobre y eso no me importa”, expresó.

Antes de despedirse, el delantero que convirtió más de 100 goles en su larga trayectoria, volvió a disculparse con su familia y con su reciente pareja y dejó un mensaje de esperanza para su futuro. “Ojalá pueda volver a ser el de antes algún día. Nada más”.

Osvaldo, de 38 años, inició su carrera como futbolista profesional en Huracán, pero rápidamente se marchó al fútbol italiano donde vistió la camiseta de siete clubes, destacándose sus pasos por Inter, Roma y Juventus. Aunque también fue figura en Espanyol de Barcelona, militó en el Southampton de la Premier League y cumplió un breve paso por el Porto de Portugal. Entre medio, contabilizó más de diez presentaciones con la selección italiana, luego de haberse naturalizado como ciudadano de ese país.

En 2015 tuvo una primera aparición en Boca Juniors, marcando su regreso al fútbol argentino tras una década. La breve estadía en el Xeneize, el club de sus amores, se interrumpió para jugar en Portugal y luego retornó en 2016, aunque la experiencia terminó en conflicto con el DT. Alejado del deporte profesional, Dani profundizó su faceta como cantante durante esos años y grabó una serie de discos con su banda de rocanrol Barrio Viejo.

