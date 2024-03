El momento en el que Elizabeth Vernaci se entera de la muerte de su ex compañero y ex pareja Jorge Dorio

Elizabeth "La Negra" Vernaci estaba al aire en su programa en la redio POP cuando la soprendió la noticia de la muerte del periodista Jorge Dorio a los 65 años. Vernaci y Dorio compartieron, años atrás, la mesa del programa La venganza será terrible, que conducía Alejandro Dolina y que tenía a Dorio y Vernaci entre su elenco. Pero además, la locutora contó que pareja del escritor, y que si bien hacía varios años que ya no tenía contacto con él, la noticia la conmovió.

"Es horrible lo que me acabás de hacer. Bueno, no importa. Me acaban de dar una noticia de una persona que se murió con el que he estado bastante tiempo en mi vida en algún momento pasado, muy pasado", dijo "La Negra" visiblemente afectada cuando alguien de su equipo de producción le informó sobre la muerte de Dorio. "Pero no puedo creer que tengo que dar esta noticia. Se murió Jorge Dorio. Cómo me vas a entrar la noticia así, la puta que te parió", agregó antes de pedir un corte.

Al regresar al aire, Vernaci contó sobre su vínculo que la unió con Dorio, años atrás. "Trabajé con Jorge, trabajamos juntos en la época de Dolina, salimos. Hace años que no lo veía, dejé de verlo hace muchísimos años, pero es una persona que ha atravesado mi vida desde el afecto, en un momento singular y por muchos años. Entonces, que me manden esto así fue un poquito un cimbronazo. Mando saludos a su hijo, a su familia", dijo Vernaci y se permitió, incluso, bromear al mandarle saludos a la novia de Dorio: "No sé si estaría de novio con alguien, porque vivía de novio Jorge".

La muerte de Jorge Dorio

El periodista Jorge Dorio falleció este miércoles a raíz de un infarto. Tenía 65 años y la noticia la confirmó su colega Florencia Ghio. Según contó la actriz y locutora, el hombre de 65 años murió en la madrugada del miércoles en su domicilio.

Dorio era un reconocido periodista, escritor, poeta y actor argentino que inició su carrera en 1984 con el programa radial Sueño de una noche de Belgrano junto con Martín Caparrós. En la segunda mitad de los 90, trabajó en Badía & Compañía, junto a Juan Alberto Badía, hasta 1995.

Sin lugar a dudas, la fama llegó con su participación en el mítico programa radial de Alejandro Dolina, La venganza será terrible, que por años lideró el segmento de la medianoche. Dolina y Dorio trabajaron juntos desde fines de los 80 hasta 2015.

En su extensa carrera, trabajó con Diego Bonadeo, fue panelista de los debates de las primeras ediciones argentinas de Gran Hermano, y fue parte del staff de Bien tarde, programa televisivo conducido por Fabián Gianola, y del programa radial Bien arriba. Entre 2013 a 2015 formó parte del programa televisivo 6 7 8. En la actualidad formaba parte del programa Uno Mas Uno Tres conducido por el periodista Santiago Cúneo emitido en Internet por el Canal 22.

Dorio incursionó en el cine en 1992 con la película El lado oscuro del corazón, junto a Darío Grandinetti, Nacha Guevara, Andrea Tenuta y el escritor uruguayo Mario Benedetti. también partició de Besos en la frente (1996), junto a China Zorrilla y Carolina Papaleo, y El retrato de Felicitas (2001), donde compartió elenco con Pancho Ibáñez y Jean Pierre Noher.

En 2020, participó de la obra teatral "Sex", bajo la dirección de José María Muscari, junto con Gloria Carrá, Diego Ramos y Militta Bora.