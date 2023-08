Claudia García vuelve a Canal 12, pero lejos de las noticias: los detalles de su nuevo rol

En 2019, uno de los sacudones de la televisión uruguaya fue la salida de la periodista y conductora Claudia García de Telemundo, el noticiero de Canal 12, programa que había conducido durante quince años y con el que estaba muy identificada.

Cuatro años después, y tras un pasaje como conductora del matutino de Canal 4 Buen Día, y en el mismo año en el que lanzó un nuevo proyecto llamado Comunidad Verdeagua, García estará otra vez en la pantalla de Teledoce, pero en un rol muy diferente.

El retorno de la conductora de 55 años será frente a la parrilla, ya que según confirmó El Observador será una de las participantes de Fuego Sagrado, el certamen gastronómico de ese canal que lanzará su primera edición de famosos este semestre, y que ya tiene confirmados a otros participantes.

Por el momento, a García se le suman el cantante Matías Valdéz, una de las sensaciones más recientes de la música de tropical uruguaya y voz de éxitos como Latidos, el basquetbolista Esteban Batista, el hasta ahora único uruguayo en jugar en la NBA, y que a sus 39 años juega en el club uruguayo Olimpia, y Rodolfo Castañares, actor, peluquero y padre de Ignacio Castañares, finalista de la última edición Gran Hermano Argentina.

Los conductores y jurados de esta nueva edición serán, al igual que en las dos entregas anteriores, Lucía Soria, Federico Desseno y Aldo Cauteruccio.

El proyecto 2023 de García

A la par de su participación en Fuego Sagrado, desde mayo de 2023 García promueve el proyecto multimedia Comunidad Verdeagua, que produce contenidos para las redes y también segmentos para Canal 5 y otros medios públicos.

El proyecto se enfoca en el tema del medio ambiente, algo que a García le interesa particularmente desde hace varios años, y la trajo de vuelta a la pantalla de la tv uruguaya luego de un año en el que tomó distancia de los medios tras una fractura.

"Fue una distancia abrupta y obligada, fue un sabático por una fractura que tuve. Me caí mal, tuve mucha mala suerte y me quebré la tibia y el peroné. Me pusieron tornillos y eso me paró cuatro meses, de abril a julio, que son los meses de cosecha para empezar a trabajar en los medios", había dicho en entrevista con El Observador, en mayo.

"Me cambió el destino y en ese parate obligado me reencontré con este proyecto, que es un viejo anhelo mío que tiene más de 25 años, que nació en radio en el año 97, en Metrópolis. Se llamó Verdeagua y hoy mutó a Comunidad Verdeagua porque la intención, en el mundo de las redes y la tecnología, es generar comunidades y llegar a públicos que quizás no llegamos por otros medios. Hace 25 años lo pensé como un programa de televisión."