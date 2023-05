Claudia García: "Con los golpes aprendés que el trabajo, la imagen y el ego no te pueden chupar de tal manera que vivas a través de eso"

Claudia García (55) propuso el tema y nunca nadie le hizo demasiado caso. La respuesta, por momentos más vagas, por momentos más solapada, era para qué hablar del medioambiente si 1) no vende 2) a ella le salía tan bien hacer otras cosas. Por ejemplo, si podía ser el rostro durante quince años de Telemundo en Teledoce y de qué manera. Si podía conducir un programa de interés general en la mañana como Buen Día, en Canal 4, y de qué manera. En fin: el proyecto quedaba tapado por el día a día, la urgencia y los adoquines de la trayectoria. Pero hace un año el destino —Ndr: una fractura— le cambió los planes. La sacó de la pantalla y terminó su vínculo con el magazine que encabezaba. Tuvo tiempo para pensar y para recuperar un nombre, el de Verdeagua, que durante años renovó en el registro de marcas sin tener muy claro pará qué, pero con una fe casi ciega.

En 2023, García le encontró el sentido a ese impulso. O, mejor dicho, presentó en sociedad los frutos. A partir del 12 de mayo, Comunidad Verdeagua empieza su recorrido en plataformas digitales y también en los medios públicos, con pequeñas piezas que se emitirán, entre otros destinos, en la programación de Canal 5. Sobre esta vuelta a la televisión, su misión de comunicar los desafíos ambientales a nivel particular y nacional, así como también de lo que le dejó su último pasaje por las programaciones de los canales privados de aire, García habló con El Observador.

Estuviste un año alejada de los medios. ¿Esa distancia para qué sirvió?

Fue una distancia abrupta y obligada, fue un sabático por una fractura que tuve. Me caí mal, tuve mucha mala suerte y me quebré la tibia y el peroné. Me pusieron tornillos y eso me paró cuatro meses, de abril a julio, que son los meses de cosecha para empezar a trabajar en los medios. Y de hecho había proyectos para hacer. Pero me cambió el destino y en ese parate obligado me reencontré con este proyecto, que es un viejo anhelo mío que tiene más de 25 años, que nació en radio en el año 97, en Metrópolis. Se llamó Verdeagua y hoy mutó a Comunidad Verdeagua porque la intención, en el mundo de las redes y la tecnología, es generar comunidades y llegar a públicos que quizás no llegamos por otros medios. Hace 25 años lo pensé como un programa de televisión. El parate me reencontró con José Portillo y su hermana, formamos un tridente, ellos me llamaron, les conté el proyecto y quisieron hacerlo. Les conté de mi pasión por el tema del medioambiente, nos reunimos y ahí nació esta comunidad. Va a tener un formato audiovisual que va salir a partir del 12 de mayo por los medios públicos, y por nuestras redes. Porque cuando lo pensamos lo hicimos para eso, es lo que más nos importa: llegar a los jóvenes, a los que les interesa mucho el ambiente y que son quienes van a estar ahí dentro de diez o quince años tomando las decisiones y marcando los destinos del país y del mundo. A este tema hay que pensarlo en términos macro.

¿Hasta qué punto creés que el tema del medioambiente y su conservación está presente en Uruguay?

A nivel doméstico no está, tenemos mucho camino por recorrer, estamos muy inmaduros. Ya lo ves saliendo a la calle, mirando en una volqueta. Desde ese punto de vista nos queda un trecho. Pero sin embargo, Uruguay tiene una imagen internacional distinta y de hecho está cumpliendo con las metas climáticas que lo hicieron llegar a obtener un bono verde, que es un reconocimiento internacional del cumplimiento de las metas para mitigar las emisiones. A nivel macro estamos muy bien, el medioambiente es política de estado, y eso creo que es un paso muy importante. Que sea política de estado implica que no venga el próximo gobierno y lo quite. Es algo que tiene que transcender el color político.

La relación entre sociedad y medioambiente en otros países tiene un lugar y una agenda preponderante, pero en los medios uruguayos da la impresión que todavía no termina de encontrar su espacio.

Hay pequeñas tribus que están, que estuvieron siempre. Hay diarios que lo trabajan muchísimo al tema. Hay casos aislados. Han habido ciclos muy chiquitos en canales de

cable.

Inés Guimaraens

Claudia García

En la televisión en menos habitual.

Sí. No está muy presente el tema. Creo que los dueños de medios tienen que integrar el tema en sus grillas. Yo personalmente lo he intentado en algún momento de mi vida... Después mi trayecto profesional me llevó más a otros productos, al noticiero, programas de interés general, tanto en radio como televisión.

¿Planteabas tu interés y te encontrabas con poca recepción?

Me encontraba con que no interesaba. Pero ahora creo que debe interesar, o debería por un tema moral y ético. Además entiendo que puede tener hasta una validez comercial que antes no tenía, porque hoy las empresas necesitan comunicar sus logros, aprender de ese camino. Nuestro proyecto es educativo, no vamos a denunciar nada ni a señalar a nadie. Vamos a darle herramientas a quienes nos consuman y sean parte de nuestra comunidad para que sepan qué es lo que está bien o mal. En algún punto es comunicar una verdad amable dentro de la gravedad del tema.

¿Cómo fue el acercamiento a Canal 5?

Esto tiene un propósito, y en este caso en particular para mí tiene un propósito de vida. Lo siento como una misión. A esta altura me siento una profesional con un trayecto andado y que tiene el propósito de aportar todo lo que periodísticamente pueda para generar una corriente de ida y vuelta con la gente, con mis colegas. Fui a Canal 5 porque como emprendedores no estábamos en condiciones para comprar un espacio en un canal privado. La segunda razón por la que empatizamos con Canal 5 fue porque los medios públicos tienen la misión de comunicar estos temas, y es una obligación hasta constitucional hablar de sostenibilidad.

Yendo a tu alejamiento de la pantalla, ¿fue una suerte de alivio abandonar de la vorágine del aire, del vivo y del trabajo diario en televisión?

El otro día utilicé la palabra "demandante", pero desde un punto de vista humano. Es muy personal la carga que le pone cada uno al trabajo. Yo soy muy intensa para trabajar, me doy al 100%, le pongo pasión a todo, me importa la estructura, todo tiene que funcionar. La perfección no existe, pero dentro de la imperfección espero todo lo mejor que se pueda hacer. Fueron dos años muy intensos, de mucho madrugón, son productos que requieren mucho de vos. Estoy en una etapa de mi vida en la que la pausa me encontró con que podía hacer un proyecto que era un pendiente, alejado de la demanda del vivo todos los días, de estar al pie del cañón, ahora soy más dueña de mis tiempos. Ordeno mi vida de otra manera, y eso me permite vivir como quiero, dándole la intensidad al proyecto en los momentos que elijo dársela. Y en los otros momentos leo, medito, hago deporte, estoy con amigos, la vida. A veces la vorágine de ese tipo de productos en los que participaba antes te alienan, te sacan. Al final terminás viviendo en una burbuja diferente a la de tu familia, tus amigos, de tus otras pasiones. Es 24 horas, cuando trabajás en un noticiero o en un programa como Buen día, por más que sea interés general, son 24 horas. Llega un momento en que querés descansar de eso. Querés segmentar tu vida. Cambiar el chip para poder enfocarte en cosas que para mí, a los 55 años, tienen más valor porque tienen que ver con la existencia misma.

Inés Guimaraens

Claudia García

Por otro lado, hay una idea de que la intensidad de esos ciclos a veces es adictiva. ¿Nunca fue así para vos?

No, porque no soy adicta a la pantalla en absoluto. En todos estos años de carrera jamás busqué hacer televisión. La televisión me encontró de la mano de Cristina Morán, que fue la que me acercó. Yo quería hacer radio, me gusta mucho la intimidad, el anonimato. Estoy muy agradecida a la televisión y me siento cómoda porque nací para comunicar, seguro, pero desde el inicio no lo sentí. Con los golpes se aprende que el trabajo, la imagen y el ego no te puede chupar de tal manera que vivas a través de eso. Hay que encontrarle la vuelta a la vida para ser feliz por fuera de la cajita de vidrio. Puede pasar que te marees, que te pierdas, a mucha gente le pasa. Por suerte a mí no me pasó y nunca fue algo adictivo. Entonces, llegó un punto en el que elegí algo que para mí es confortable, muy orgánico. Este proyecto me pone en un lugar muy cómodo. No lo hago para aparecer; lo voy a hacer porque entiendo que mi rol como periodista y comunicadora tiene un determinado peso, una empatía y confianza. Pero a eso lo quiero usar para algo positivo.

De todas formas los proyectos pasan, los objetivos cambian, pero tu vida sigue estando atada en algún sentido a la televisión. ¿Por qué?

En muchos momentos de mi vida he intentado hacer otras cosas, y siempre termino ahí. Sí, es algo que me he preguntado muchas veces. Y muchas de las veces que me pasó, cuando volvía decía "está buenísimo lo que hice, pero hay algo que todavía no es lo que quiero hacer". Y hoy sí. No estoy cerrándome a ninguna posibilidad de laburo, porque en mi vida hice de todo, tengo plasticidad para adaptarme, pero hoy tengo un entusiasmo por este proyecto que es diferente. Soy más consciente de cómo impacta mi trabajo, y sonará romántico o lo que sea, pero quiero que lo haga de forma positiva.