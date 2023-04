Clientes de Santander denuncian movimientos de dinero en sus cuentas que ellos no realizaron

Cientos de cuentas de Banco Santander sufrieron en las últimas horas retiros de dinero que no fueron autorizados por los usuarios, según denunciaron varias personas en redes sociales y también constató El Observador.

Según supo El Observador en base a fuentes bancarias, desde la empresa descartan que se trate de un ciberataque, sino que se trata de un error informático entre Banred y Santander.

"Tengo saldo negativo y un montón de compras realizadas el 25/04 que claramente no hice, si no encuentran la solución pronto voy a enloquecer", dijo la usuaria de Twitter @BeluPullol. "A mí y a varias personas nos pasó lo mismo", fue la respuesta de una usuaria.

"Tengo compras que no hice del día 25/04, ni siquiera saque la tarjeta de mi casa. Dice que retire dinero del cajero!!!! Hagan algo, es una vergüenza!!!!! Estafan gente con gran impunidad!!!! (sic)", escribió @Lula53520881.

Como este tuit hay decenas. Periodistas de El Observador con cuentas en el banco comprobaron que en la app del banco se ve un movimiento de una cuenta a otra del mismo usuario, que el ususario no realizó.

En uno de los casos, una caja de ahorro en dólares tiene un cargo de US$ 64 que, supuestamente, va hacia la caja de ahorro en pesos tras un "traspaso por cuenta combinada", pero los casi $ 2.400 no aparecen en la cuenta de pesos.

Captura de pantalla de El Observador

Movimiento no autorizado de un usuario

Captura de pantalla de El Observador

Movimiento no autorizado de un usuario

A otra usuaria le pasó lo mismo con una transferencia de US$ 102 a su cuenta de pesos que ella no realizó, pero además los $ 3.700 no aparecen.

A un cliente le aparecen como retirados $ 3.500 de un cajero Banred y luego le aparecen dos pagos en RedPagos de $ 3.400 y casi $ 2.000. Ninguno de esos movimientos fue realizado por la usuaria.

Captura de pantalla de El Observador

Todos los movimientos que figuran en esta pantalla no fueron autorizados por la ususaria

Santander explicó por qué hubo movimientos irregulares

Desde Santander informaron que ocurrió "un error interno en el procesamiento de movimientos de algunas cuentas, debido al paro de ayer".

"Específicamente, se duplicaron los movimientos realizados por los clientes del pasado 25 de abril del 2022", señalaron desde la entidad bancaria

La institución dijo que "ya está reprocesando la información" para solucionarlo. "En breve quedarán regularizados los movimientos en las cuentas afectadas", agregaron.

En la web inicial del banco hay un comunicado a los clientes que expresa lo sucedido.

Colapso de la app y la línea telefónica del Santander

A la hora 9.30 la línea del banco estaba colapsada. La web de Supernet Santander y la app también tienen problemas para ingresar.