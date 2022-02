Codicen evalúa flexibilizar protocolos previo al comienzo de clases

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, señaló este domingo que las autoridades de la educación evalúan flexibilizar los protocolos sanitarios establecidos previo al comienzo de clases.

La intención de Silva es evaluar la evolución del covid-19 y en base a eso tomar una decisión. "Sabemos que hay una posibilidad de que las primeras recomendaciones que tuvimos tengan alguna modificación", dijo a Telemundo.

El inicio de clases, previsto para el 7 y 8 de marzo, marcará una fuerte apuesta a la presencialidad, aseguró: "Los objetivos son claros: atender las afectaciones de aprendizaje que han habido, continuar con las tutorías, formación de los docentes y apuesta fuerte a la presencialidad".

¿En qué fecha arrancan y terminan las clases?

Los salones de clase volverán a llenarse el próximo 7 de marzo en nivel de Inicial y Primaria. Ese mismo lunes, ingresará también el primer año de ciclo básico, y cuarto año de bachillerato, así como los primeros años de UTU a nivel de educación media y superior. Por la noche, retomarán el año lectivo los alumnos del nocturno.

El martes 8 se reintegrará segundo y tercer año de ciclo básico, así como quinto y sexto año de bachillerato y los niveles restantes de UTU. La excepción es para el bachillerato nocturno, que iniciará sus actividades una semana después.

Se prevé que el calendario lectivo se extienda hasta el 16 de diciembre para Inicial y Primaria, mientras que el ciclo básico diurno culminará el 9 de diciembre. Los niveles de bachillerato, junto con el ciclo básico nocturno, cerrarán el año el 2 de diciembre. En el caso de UTU, el 3 de diciembre culminará el año en los niveles de educación superior, y el 10 de diciembre en los niveles de educación media básica.

¿Cuáles son los protocolos sanitarios?

El retorno a las aulas se dará con nuevos protocolos que flexibilizan las exigencias sanitarias.

Aunque muchas medidas se mantienen (la higienización de manos, el uso de mascarillas, el acceso restringido a las instituciones, la ventilación de los espacios), el la ANEP aprobó recientemente una nueva serie de recomendaciones, que establece que solo se aislarán las aulas en caso de haber al menos dos contagios de covid-19 en la misma clase. En ese caso, "se realizará inmediatamente un test de antígenos y cuarentena a los contactos del aula". Quienes den positivos deberán aislarse siete días en caso de estar vacunados o diez días en caso de no tener el esquema completo.

Si el test de antígenos da negativo, se exigirá un test de PCR a los cinco días. Si ese test da negativo se descarta la enfermedad. Si da positivo se exige el mismo criterio de aislamiento que en el caso de haber dado positivo al test de antígeno.

Esta definición no está exenta de críticas por parte de algunos actores de la educación. Uno de los cuestionamientos es que la pauta de aislamiento discrimina entre vacunados y no vacunados, pese a que la comisión de vacunación había dicho expresamente que no debían hacerse distinciones en los menores.

Cuando surjan dos o más casos en una misma institución pero en aulas separadas, no se considerará brote y por eso no se dispondrá el cierre de la institución.

Los comedores escolares funcionarán como en la prepandemia con salones completos en un mismo horario. Todas estas medidas, sin embargo, no son definitivas, sino que son proclives a sufrir modificaciones. De hecho, en ANEP están a la espera de que las medidas se flexibilicen mucho más en función de la situación sanitaria, según afirmó Juan Gabito, consejero en representación del oficialismo.