"Le pasaron el plumero": Alejandro Balbi respondió a la denuncia del exjuez José Luis Da Rosa

El presidente de Nacional, Alejandro Balbi, respondió este lunes a las declaraciones que hizo el exárbitro José Luis Da Rosa en el Poliderportivo de canal 12.

Da Rosa dijo que hace muchos años una persona, que no identificó, le ofreció un trabajo para favorecer a Nacional.

"Nacional no tiene opinión formada (sobre el tema), porque no nos reunimos aún en comisión directiva. Una opinión personal, a veces ustedes se enojan conmigo, pero me obligan a decirlo nuevamente: acá hay periodistas, hay gente, hay una estructura, un sistema, llamalo como quieras, que cuando alguien dice algo, enseguida hay que correr a buscar otra persona que empareje. Hay gente que se presta para eso. Acá hubo una afirmación grave, sin ningún tipo de presión, de motu proprio, de forma espontánea como la de (Edgardo) Lasalvia, y hubo que salir a buscar a alguien, le pasamos un plumero, lo limpiamos un poquito y después de 20 años lo trajimos a la palestra publica", expresó Balbi.

José Luis Da Rosa

La semana pasada, después del partido de Nacional contra Miramar Misiones, Lasalvia dijo en una entrevista que años atrás, él había colaborado para corromper a un árbitro para que favoreciera a Peñarol en un clásico.

Balbi agregó que "como presidente de Nacional, no ofende quien quiere sino quien puede y en este caso, este señor, los que tenemos muchos años en el fútbol sabemos de quien estamos hablando y no nos merece mayores comentarios, sino uno poco de indignación a que hay gente que se presta para este tipo de cosas. Y para la gente de Nacional, esto como abogado, uno no puede hacer denuncia penal por difamación e injurias porque las personas que no sean personas físicas no tienen honor ni moral. Parece difícil de entender, pero es así".

Añadió que "cuando una persona que en un momento me dijo, no identifica si era un dirigente, un panadero, un alcanza pelotas... es muy difícil andar contestando seriamente, más como presidente de Nacional, en aseveraciones tan vagas, vacías contenidos, que lo único que quieren es ensuciar, desprestigiar el fútbol".