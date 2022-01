Colegios menos caros: ¿Qué está pasando con los precios de la enseñanza?

En la última década y media, cuando se miraba en detalle los rubros que componen el Índice de Precios al Consumo (IPC) del INE, era visible que la educación subía sus precios a mayor velocidad que el índice general. Sin embargo, desde 2016 comenzó una tendencia a moderar su aumento real y la irrupción del covid-19 acabó completamente con el fenómeno.

En 2020, por primera vez en 16 años, la canasta educativa se abarató en relación al nivel general de precios. En ese año, el costo del rubro de educación comparado con el conjunto de todos se redujo en casi 3% y volvió a hacerlo en un poco más de 0,5% en 2021. El año pasado los precios de la educación variaron 7,38% al tiempo que la inflación fue 7,96%.

Si se descompone los elementos que evalúa el INE bajo la etiqueta de "educación" y se mira lo ocurrido en los últimos tres años, también es notorio que en casi todos los precios se incrementaron mucho menos en 2020 que en 2019. Después, si bien elevaron el ritmo de su apreciación en 2021, no volvieron a alcanzar su inflación de dos años antes.

Las excepciones fueron los cursos de computación —que aunque menguaron sus alzas en 2020, en el último año superaron a 2019— y las clases particulares, cuyos precios se aceleraron más año tras año. El comportamiento de estas dos actividades se condice con las tendencias educativas actuales, pero también con una demanda creciente de los mismos en la coyuntura particular de la pandemia, debido a sus características restricciones en cuanto a la modalidad de enseñanza.

Colegios privados

El escenario de moderación de precios se ha hecho sentir especialmente en el ámbito de la educación privada.

En diálogo con El Observador, el presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep) Juan Carlos Noya, aseguró que el año anterior las cuotas se mantuvieron o subieron por debajo del IPC. Asimismo, adelantó que para 2022 muchas instituciones decidirán dejarlas intactas "o incluso bajarlas" y que los aumentos que haya "sin dudas" estarán por debajo de la inflación.

El profesor del Colegio Alemán explicó que el sector ya venía enfrentando una situación problemática desde antes de la aparición del coronavirus en el país. "Desde el año 2010 viene una pérdida de alumnos anual por un motivo demográfico, sobre todo en educación inicial y primaria", afirmó. De acuerdo a estimaciones del INE, la población menor a 15 años en Uruguay, que llegaba a 24,3% hace dos décadas, hoy representa el 19,4% del total (pasó de ser aproximadamente una persona de cada cuatro a una de cada cinco).

Al panorama anterior, el presidente de Aidep agregó que la pandemia "indudablemente agudizó un poco" la situación y a raíz de ello los colegios "han tenido que ajustar un poco los presupuestos para tratar de que las cuotas escolares no suban" con el propósito de "no seguir perdiendo alumnos". Según Noya, el año pasado hubo un decrecimiento de 3% de la matrícula de las instituciones privadas.

Presupuestos reducidos

Consultado acerca del impacto en la cantidad de empleados o en sus salarios, Noya sostuvo que los ajustes presupuestarios no se vieron reflejados allí. "Los cotizantes en BPS de la educación privada no ha bajado. En el último consejo de salarios hubo acuerdo con los sindicatos y hay incluso una pauta de recuperación salarial", contestó. El profesor manifestó que los ajustes básicamente se materializan "por el lado de proyectos de inversiones", que se han vuelto "menos ambiciosos".

"No tenemos mucho margen más, estamos en una línea de equilibrio muy delgada", resumió.

No obstante, el presidente de Aidep aseguró que la situación adversa no se ha visto reflejada en un deterioro de la calidad de los aprendizajes. En su opinión, los factores más importantes se mantuvieron, sumados a que "en el año 2020 se hizo una inversión importante en infraestructura tecnológica para dar las clases virtuales y en capacitación de los docentes". En ese sentido, argumentó que no afectar los salarios implica no afectar a los docentes, "que son una de las variables fundamentales de los resultados educativos, junto con el respaldo de las familias".

"Esperamos que la situación económica se revierta y que podamos volver a un crecimiento de la matrícula más allá de los aspectos demográficos", finalizó Noya.