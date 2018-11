Colocación total de Los Mochos en Rocha dejó gran conformidad

El primer remate conjunto Los Mochos de Rocha, de cabañas Don Jacinto –de Graciela Rodríguez– y La Laguna y La Rinconada –de Tropicalia SA– se realizó este miércoles 31 en la Agropecuaria de Rocha con colocación total.

Según explicó el director de Zambrano & Cía, Alejandro Zambrano, se dio un remate muy ágil –con muchos compradores- que duró menos de una hora con ventas totales de 37 toros Polled Hereford a un promedio de US$ 2.600. El precio máximo alcanzado fue de US$ 3.840, mientras que el mínimo se ubicó en US$ 1.920.

A su vez, se colocaron 43 vaquillonas Polled Hereford H y HS a un máximo de US$ 460 y un mínimo de US$ 430. El valor promedio en este caso fue de US$ 444.

Incluso, una vez finalizada la subasta se apersono una cliente que llegó tarde y la cabaña Don Jacinto le vendió dos toros más.

“Fue un remate muy lindo en un cierre de zafra para Polled Hereford para Zambrano & Cía. Muy contento con el desarrollo fluido que tuvo”, explicó Zambrano.

Por su parte, el propietario de cabaña Don Jacinto, Nicólas Shaw, dijo a El Observador que hay mucha conformidad por la fluidez con que se vendió y los precios razonables que se alcanzaron. "Lo más importante más allá del precio y el promedio en los valores, fue que se logró la colocación total estando en el final de la zafra", explicó.