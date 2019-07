Colorados intensifican su pedido a Bordaberry para que siga

, has cumplido tu palabra. No fuiste candidato ni interveniste para nada en las elecciones internas tal como lo habías prometido. Sería bueno que continuaras”, le dijo la diputada Graciela Matiaude al dos veces presidenciable pocos días después del 30 de junio, noche en la que Ernesto Talvi venció a Julio María Sanguinetti y fue proclamado como candidato presidencial del Partido Colorado.

El senador, líder de Vamos Uruguay, contestó con una sonrisa y prefirió no decir nada.

Desde hacía varias semanas que dirigentes del sector que él mismo fundó en 2007 habían comenzado a insistirle con que reviera su decisión y que continuara en política encabezando una tercera alternativa dentro de los colorados.

En los últimos días, luego que dijera en una discusión en el Senado que estaba “tentado de seguir”, la cantidad de pedidos se multiplicó y el legislador decidió llamarse a silencio para terminar de reflexionar acerca de su futuro. Allegados a Bordaberry confirmaron que está analizando qué hacer, aunque aseguraron que de algún modo colaborará con la campaña. Este viernes se marchó a su campo en el interior y aprovechará el fin de semana para meditar sobre la situación.

Matiaude, que en las internas apoyó a Talvi (fue segunda en una lista de Canelones que encabezaba Jorge Alvear) aunque no integra Ciudadanos, es una de las diputadas que está dispuesta a acompañarlo si define seguir en política. Consultada por El Observador, la legisladora que en 2009 y 2014 obtuvo su banca por Vamos Uruguay dijo que está “convencida” de su proyecto político y que es el “mejor legislador de la República”, por lo que el Partido Colorado no podía darse el lujo de perderlo para el próximo período, donde es improbable que el Frente Amplio tenga mayoría parlamentaria y la oposición tiene chance de ser gobierno, según las últimas encuestas de opinión pública.

“Estoy esperando a lo que haga Pedro, es mi referente, ojalá resuelva por sí”. Cecilia Eguiluz, diputada del Partido Colorado

“Para octubre si sale Pedro con una lista y cree que puedo acompañarlo, por supuesto que voy a salir a trabajar”, dijo.

Algo similar piensa la diputada por Salto (y suplente de Bordaberry en el Senado), Cecilia Eguiluz. En 2017 la legisladora anunció su disposición a retirarse de la política junto al líder de Vamos Uruguay, pero ahora está a la espera de lo que ocurra con su referente. “Estoy esperando a lo que haga. Estoy dispuesta a trabajar incansablemente para él. Ojalá que resuelva por sí”, dijo a El Observador.

El dos veces presidente Julio María Sanguinetti es otro de los que está “empujando” para que Bordaberry continúe. El domingo 30 lo invitó a la Casa del Partido Colorado para esperar juntos los resultados y este miércoles reconoció en un Facebook Live que mantuvo con dirigentes de Batllistas que lo había llamado para pedirle que desista de su retiro y se sume hacia octubre. Según Sanguinetti, su respuesta fue afirmativa aunque no le aclaró cómo colaboraría.

En paralelo, fue encargada una encuesta a la consultora Equipos para evaluar su imagen. El cuestionario consulta si el “cambio de opinión” sería “aceptable” o supondría una “falta a la palabra”, indaga si estaría dispuesto a votarlo si encabeza al Senado y consulta “dónde le gustaría” que estuviera en el próximo período de gobierno.