Cómo audicionar para Canta conmigo ahora, el nuevo programa de Marcelo Tinelli, desde Uruguay

Marcelo Tinelli apronta su vuelta a la televisión con un nuevo programa. El conductor y productor está preparando el estreno de Canta conmigo ahora, una versión del programa británico All together now emitido originalmente por la BBC.

Se trata de un formato en el que los competidores cantan frente a una pared donde se ubica un jurado de 100 personas, que combina celebridades con anónimos. Los participantes intentarán que el jurado los acompañe en su interpretación y si logran convencer a todos de cantar con ellos, avanzarán en el concurso. "Falta muy poquito, estamos dando los pasos finales, grabando las promociones y cosas de la apertura. Estamos preparando todo para llegar a debutar el lunes 25 de julio", dijo Tinelli al programa Socios del Espectáculo. El programa de Canal Trece se podrá ver desde Uruguay en la pantalla de Teledoce, que anunció un casting de talentos para los próximos días. Las audiciones en Uruguay se llevaran a cabo entre el viernes 8 y sábado 9 de julio de 10.00 a 17:00 se realizará en los estudios de La Tele (Enriqueta Compte y Riqué 1276). ¿Cuáles son los requisitos para participar del programa? Pueden presentarse cantantes profesionales o amateurs de todos los géneros musicales, mientras sean personas mayores de 18 años al 30 de junio de 2022. Se buscan solistas, dúos y grupos, pero no está permitido que se presenten bandas. Los aspirantes deber llevar preparados dos temas reconocidos, de los que al menos uno tiene que ser en español. Los interesados tendrán que llevar la pista musical en un pendrive y prepararse también para cantar a capella. No está permitido audicionar con temas propios. ¿Quiénes serán parte del jurado? Canta conmigo ahora se trata de un concurso de canto en el que distintos aspirantes amateur se enfrentan a un jurado compuesto por 100 personas, entre los que se cuentan algunos cantantes profesionales, a quienes deberán convencer de que canten con ellos. Entre el centenar de jurados que estarán dispuestos en hileras superpuestas en una gran pared hay algunos nombres destacados de la música latinoamericana. Según contó Tinelli, Cristian Castro (que hace poco estuvo en ¿Quién es la máscara?) será uno de los integrantes del jurado, al igual que José Luis "el Puma" Rodríguez. La hija del conductor, Candelaria, será otra de las integrantes del tribunal, al igual que su actual pareja, el cantante y compositor argentino Coti Sorokin. Según la revista argentina Gente, entre los nombres que se manejan para el jurado también están los de Xuxa, Thalía y Paulina Rubio. “El nivel es muy bueno y es impresionante la cantidad de gente en el jurado. Como conductor, la mirada para arriba de tener todos ahí va a ser imponente y para el espectador también", comentó Tinelli sobre el ciclo en el programa de espectáculos. Este formato, a diferencia de Showmatch, será grabado y tendrá un total de 40 programas que se emitirán de lunes a jueves hasta fin de año.