Aumento de dietas de senadores: Villarruel aclaró que "es legal" y que su rol le impidió "frenarlo"

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, declaró este jueves que “hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo" y agregó que "como Presidente del Senado no puede interferir en estas decisiones".

"NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones”, se justificó la vicepresidenta, no haciéndose responsable del incremento en las dietas.

En sus declaraciones durante la sesión del Senado en el que se aprobaron pliegos de embajadores designados por el presidente Javier Milei, Villarruel hizo hincapié en que el incremento salarial fue producto de un acuerdo entre senadores de todos los bloques, quienes votaron a favor mediante una decisión mayoritaria en el recinto.

Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 18, 2024

Mediante una publicación en su perfil de la red social X, la vicepresidenta reiteró que su posición no le permite forzar votaciones nominales ni exigir justificaciones sobre determinadas resoluciones respaldadas por la totalidad de los presentes en la sesión legislativa.

Asimismo, Villarruel reconoció que, aunque podría haber evitado la visibilidad de su imagen durante la votación para evitar malentendidos, siempre optó por enfrentar de frente cualquier situación.

“Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”, agregó.

El 2025 será paliza histórica... https://t.co/Op0qlr6FWC — Javier Milei (@JMilei) April 18, 2024

“Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”, remató.

El incremento salarial fue aprobado durante la sesión del jueves, en una maniobra que se gestó en reserva para evitar posibles interferencias externas.

Este acontecimiento generó controversia dentro del ámbito político y entre los electores de Villarruel, quienes consideran que el principio de sacrificio económico debería aplicarse de manera equitativa, sobre todo para aquellos que se comprometieron con la premisa de la austeridad.

Cabe destacar que la vicepresidenta había autorizado previamente un aumento salarial del 30% para los senadores nacionales, aunque tras las críticas recibidas, decidió dar marcha atrás con dicha medida. Sin embargo, reafirmó su postura a favor del aumento, argumentando que la labor legislativa merece una retribución acorde a su nivel de responsabilidad institucional.

Este nuevo aumento representa un incremento significativo, ya que los senadores pasarán a percibir más del doble de lo que cobraban anteriormente, situando su sueldo por encima de los 4 millones de pesos.

¿Qué opinó Milei sobre el aumento de las dietas?

Por otro lado, el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, expresó su desacuerdo con la votación del aumento salarial, señalando que los siete senadores de su partido y senadores del PRO votaron en contra para evitar cualquier intento de instrumentalización política del escándalo. En sus redes sociales, Milei denunció lo que considera un ejemplo del funcionamiento de una clase política alejada de las necesidades de la ciudadanía, anticipando una respuesta contundente en las urnas para las próximas elecciones.