Yanina Latorre criticó a Carmen Barbieri por la manera en que trató a Karina Mazzocco: "Es mala y vengativa"

Yanina Latorre reseñó en su programa de El Observador 107.9 la tensa entrevista que la conductora Carmen Barbieri le hizo a su colega Karina Mazzocco en el programa "Mañanísima", y no tuvo piedad: "Carmen Barbieri es mala, quilombera y vengativa. Invita gente a su programa para maltratar", aseguró, fiel a su estilo.

"Quilombera, Carmen, mala, vengativa. Y nunca asume que invita gente a su programa para bardear", empezó diciendo Yanina, asegurando además que Carmen la había invitado a ella a su programa para generar algún tipo de pelea y que, antu su negativa, fue Mazzocco quien tomó su lugar.

"Ella llegó divina, una diosa, porque es hermosísima, pero Carmen le pegó una felpudeada... ¡¿Para qué te invita?!", continuó. "Pero Karina también fue buscando rebote para su propio programa".

Lo cierto es que el cruce entre Barbieri y Mazzocco fue realmente muy tenso. "¿No estamos peleadas, no, nunca lo estuvimos?", le preguntó Carmen. Karina quedó boquiabierta y acotó: "No mientas Carmen, vos sí estabas peleada conmigo. Me estás volviendo loca".

Luego Carmen aclaró las actitudes que tuvo Karina para reconciliarse: "Un día me mandó bombones, otro día me mandó decir que estaba bien vestida. Yo no hice nada, ella hizo todo para acercarse".

La conductora de A la tarde se sinceró y opinó contundente sobre la actitud de Carmen: "Vos no soltás. No diste vuelta la página, te quedaste dolida con mi programa por algunos temas que tocamos pero no fue personal".

Desde ahí, se dio un ida y vuelta muy tenso que incluso hizo que los panelistas se sintieran incómodos. Ellas, en cambio, lo tomaron como un espacio de catarsis en el que cada una pudo exponer sus sentimientos.