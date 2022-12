Como "en el Caribe": Moreira dijo que "habrá que confiar" ante la falta de guardavidas en las playas de Colonia

Las playas de Colonia no contarán con el servicio de guardavidas en la temporada de verano de 2023, anunció el intendente Carlos Moreira este viernes. "Tenemos 180 kilómetros de playas, es prácticamente inviable poner guardavidas en todas las playas", dijo el intendente en una rueda de prensa.

Según Moreira, "habrá que confiar en que no pase nada" en las playas del departamento.

Sin embargo, el intendente recordó que "tienen una profundidad mínima, no son playas oceánicas", por lo que no implican el mismo peligro para las personas que en las playas de Maldonado y Rocha.

"Yo conozco bastante el Caribe, y en el Caribe prácticamente no hay guardavidas. Nuestras playas tienen una profundidad mínima, no son playas oceánicas, es el río de la Plata, no podemos comparar con las playas de Maldonado o Rocha, no hay corrientes", explicó.

Para compensar esta situación, Moreira detalló que la Intendencia cuenta con un acuerdo con Prefectura para un mayor patrullaje en la zona costera. "Hemos puesto cartelería, hemos hablado con Prefectura, advertimos a la gente de que tome los cuidados", añadió el jerarca.

En la temporada de verano de 2022 tres personas fallecieron en las costas de Colonia, dos por ahogamiento y otra por un infarto.

La necesidad de guardavidas fue destacada por la bancada de ediles colorados del departamento. La edila Malvina Sarett, perteneciente a esa fuerza política, presentó un proyecto para la instalación de ese servicio en las playas de Colonia al intendente Moreira en enero de 2022, quien reconoció que se iba a analizar la iniciativa, según consignó La Diaria.