Cómo es el primer museo de la vagina del mundo abierto en Londres

El primer museo dedicado enteramente a la vagina abrirá sus puertas el 16 de noviembre tras una campaña que recaudó más de US$60.000.

Se propone generar conciencia, combatir estigmas y educar sobre la salud vaginal y de la vulva.

Su fundadora y directora, Florence Schechter, lo describió como "el primer museo, hecho de ladrillos y cemento, dedicado a la anatomía ginecológica".

El centro acogerá exposiciones de arte, talleres y espectáculos de comedia, todos centrados en la vagina.

Schechter decidió crearlo en 2017 después de descubrir que existe el Museo del Falo en Islandia, que alberga la mayor exposición de penes del mundo, pero no uno dedicado a los órganos sexuales femeninos.

Schecter informó que el propósito del museo es "borrar el estigma sobre el cuerpo y la anatomía ginecológica", sin importar raza, sexo o género.

La organización benéfica para prevenir el cáncer cervical Jo's Trust descubrió en una encuesta llevada a cabo en Inglaterra que a más de la cuarta parte de las mujeres entre 25 y 29 años consultadas les daba "vergüenza" hacerse un examen del cuello uterino.

Schechter dijo que el museo, que es en esencia un centro cultural, también realizará actividades para niños, familias y escuelas.

También organizarán programas para llegar a niños y niñas que no se sienten cómodos hablando de los genitales femeninos desde edades tempranas.

"Cuando están avergonzados de sus cuerpos, se vuelve muy difícil hablar con ellos de estas cosas", afirmó Schechter.

"Se trata de enfrentar los estereotipos sobre esa parte del cuerpo y ser sinceros sobre cuál es su función".

"Esta es una parte del cuerpo que debería ser celebrada. El museo es una forma estupenda de difundir el mensaje de que no hay nada vergonzoso u ofensivo sobre las vaginas y las vulvas", dice.

Tabúes, sexualidad y consentimiento

El Museo de la Vagina también colabora con el Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos para promover que las mujeres conversen sobre algunos de los tabúes que existen alrededor de la salud femenina.

"Ambas organizaciones compartimos la misión de difundir conocimiento y generar conciencia sobre la anatomía ginecológica y la salud", dijo la doctora Alison Wright, vicepresidenta de la organización.

"Creemos que el museo será muy útil para ayudar a comprender mejor la salud de las mujeres y hablar del tema más abiertamente".

El museo, ubicado en Camden Market, un popular mercado y punto de encuentro de jóvenes en Londres, acogerá exposiciones, talleres, proyección de películas de temas relacionados con la imagen del cuerpo, el consentimiento, la salud mental y la sexualidad.

El programa que organiza el museo para llegar a diferentes comunidades promoverá prácticas sexuales sanas e inclusivas.

También tendrá como propósito educar sobre las relaciones íntimas, y trabajará con profesionales médicos para ofrecer servicios y apoyo a la comunidad LGTBI.

Zoe Williams, jefa de marketing y desarrollo del museo, le dijo la BBC que "hasta ahora la recepción ha sido muy, muy positiva".

"Estamos impresionados por la cantidad de personas que nos han dicho que es una buena idea", reconoció.

"Con nuestros programas en la comunidad, queremos combatir mitos y nosotros creemos firmemente en la inclusión y respeto para todo el mundo".

Schechter añadió que el centro, que no cobrará entrada, será inclusivo para todos los génerosporque "no todo el que tiene una vagina es una mujer, y no todas las mujeres tienen vagina".

La primera exposición "Muff Busters: Mitos de la vagina y cómo combatirlos" será inaugurada el 16 de noviembre y estará disponible durante un año.

