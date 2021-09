¿Cómo está Pelé? "El Rey" negó haber sufrido desmayos y explicó su estado de salud

Pelé, la leyenda del fútbol brasileño y mundial, informó este martes que ingresó a un hospital de Sao Paulo para realizarse exámenes de rutina postergados por la pandemia y que se encuentra "muy bien de salud", desmintiendo versiones de que se habría desmayado.

"Gente, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui [al hospital] a hacerme mis exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pandemia", informó el astro brasileño de 80 años en sus redes sociales.

De acuerdo con los medios brasileños, el tres veces campeón del mundo se realizó los estudios en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde suele atenderse.

Pelé y Cristiano Ronaldo

Edson Arantes do Nascimento ha ingresado varias veces al hospital en los últimos años para tratar problemas de salud.

La última fue en 2019, cuando fue internado en París y trasladado a Sao Paulo para retirarle un cálculo renal.

En 2014 'O Rei' estuvo internado en cuidados intensivos tras otra infección urinaria que le obligó a someterse a diálisis en su riñón izquierdo, el único que le queda desde que en los años 70 le fue extirpado el derecho, debido a una lesión cuando aún era jugador.

El camisa 10 también pasó por cirugías de cadera y de columna y desde 2012 se desplaza con cierta dificultad, llegando incluso a mostrarse en público en silla de ruedas en algunas ocasiones.

AFP

Pelé con la 10

En 2020, su hijo Edinho declaró en una entrevista que su padre padecía una "cierta depresión" y no quería "salir de casa" por sus problemas de movilidad, pero el propio Pelé se encargó de responder públicamente.

"Estoy bien (...) Sigo aceptando mis limitaciones físicas de la mejor forma posible, pero pretendo mantener la pelota girando", dijo en dicha ocasión, pocos meses antes de cumplir 80 años.

AFP