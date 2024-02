¿Cómo integra Cliba el entrenamiento físico en el tratamiento más efectivo contra la obesidad?

Atarse los cordones o caminar hasta el almacén puede ser una odisea para quienes padecen la enfermedad que es la obesidad, y se ven impedidos de vivir de forma plena.

Para acompañarlos en un proceso de descenso de peso eficaz, la clínica bariátrica y de tratamiento de la obesidad Cliba propone la cirugía como una opción que implica un cambio de vida definitivo, y en este camino incorpora distintas áreas para que el paciente alcance el éxito de la mano de profesionales.

Además de las áreas médica, psicológica y nutricional, desde Cliba se apuesta al entrenamiento físico ajustado a las necesidades de los pacientes y, luego de operarse, de los requerimientos que tendrá su nuevo cuerpo.

A propósito, la licenciada en Educación Física Lorena Cabrera, encargada de Cliba training, conversó con El Observador.

"Los pacientes que llegan a Cliba tienen limitaciones como, por ejemplo, subirse a un ómnibus y no poder entrar bien, ocupar dos asientos en lugar de uno o no poder pasar por determinados lugares", apuntó Cabrera. A esto se le suma todo lo vinculado a la mirada del otro, "a salir a la calle y que la gente te mire, te esquive o no se siente contigo".

En la visión de la encargada de Cliba training, estas cuestiones del día a día, como no poder jugar con sus hijos o nietos o no poder caminar unas cuadras, llevan a los pacientes a hacer lo mínimo indispensable: "también los limita a nivel social porque no van a reuniones ya que no tienen qué ponerse porque no encuentran una ropa adecuada y no se ven lindas", detalló Cabrera.

Todo eso que limita la movilidad hace cada vez más grave el problema a nivel psicológico. Esto incide fuertemente en la decisión de un cambio drástico de vida como es una cirugía bariátrica.

Una mirada integral: el rol del entrenamiento

Hay cuatro pilares que son fundamentales en el camino hacia el descenso de peso por medio de una cirugía bariátrica. El primero es el aspecto médico, luego está la parte nutricional (aprender a comer diferente con el nuevo cuerpo que existe inmediatamente después de la cirugía) y también la psicológica, para la que se da un acompañamiento psicológico especial que ayuda a procesar estas grandes transformaciones en tan corto tiempo.

A estos pilares fundamentales se suma un foco especial y personalizado en el entrenamiento físico. "En general se deja liberado a lo que pueda hacer el paciente, pero ahí hay una traba porque muchas personas nunca hicieron actividad física en su vida, o van al gimnasio y no saben orientarlos en lo que pueden hacer como pacientes bariátricos", señaló Cabrera. Por eso, en el marco del enfoque integral de Cliba, se da un seguimiento individualizado también en actividad física. "El objetivo final es lograr la mejor calidad de vida del paciente", indicó la licenciada.

Para lograr los mejores resultados, Cabrera afirma que es necesario conocer a cada persona, sus gustos, miedos y objetivos, para poder encontrar la mejor rutina para ella. "Siempre ir de menos a más", dijo además y destacó que una rutina de acuerdo a las necesidades va a hacer que la persona pueda cumplir.

Inés Guimaraens

También aconseja que se propongan metas concretas. Como ejemplo de esto, la encargada de Cliba training se refirió al propósito de un grupo de pacientes que participará de la carrera Octubre Rosa. "Ese logro va a ser muy importante para las nuevas metas que se vayan a proponer", indicó. A este respecto aclaró que es fundamental que se generen espacios de encuentro, grupales, donde puedan compartir sus experiencias y sensaciones. Este es otro de los aspectos que Cliba facilita a sus pacientes.

Al mismo tiempo, es de destacar que el entrenamiento físico potencia los efectos de la cirugía bariátrica a largo plazo, ya que los pacientes notan cómo su masa muscular, al tonificarse, acompaña la transformación de su cuerpo.

"Después de que logran cumplir con los objetivos, es verles las caras para saber la felicidad que les provoca", subrayó Cabrera a propósito de quienes deciden pasar por una cirugía para cambiar su calidad de vida y concluyó: "no hay nadie que quede por el camino, todas lo logran".