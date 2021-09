Cómo recuperar el ritmo perdido y otras delicias

¿Es ya tiempo de dejar de languidecer, flotar por la pandemia sin muchas ganas de nada y empezar a fluir? Creo que sí, y por eso te invito hoy a navegar conmigo este Pícnic!, Nicolás, para que descubramos juntos actividades e historias que nos motiven a FLUIR con alegría y, sobre todo, con motivación. Este concepto (flow en inglés) se lo robé a un psicólogo organizacional llamado Adam Grant, que se dedica justamente a estudiar la motivación, qué la provoca y qué la desvanece. En este charla TEDx (gracias Adri por la recomendación) cuenta su propia experiencia familiar en estos meses de encierro y miedos, en los que casi todo se volvió “más o menos”: más o menos divertido, más o menos lindo, más o menos disfrutable.



Si te pido ahora, ya mismo, que nombres cinco cosas que te hacen feliz, ¿qué dirías? ¿Y cuánta atención le has prestado a lo que te hace bien? Adam dice que para salir de este estado catatónico de “casi todo me da lo mismo” hay tres claves: dominar algo (tarea, hobby, trabajo), atención y que ese algo te importe. Puede ser un libro, un videojuego, un tipo de ejercicio o lo que sea que te haga bien, que sientas que dominás y avanzás, y a lo que le prestás tu preciada atención porque te importa. Y ojo que prestar atención en la era del multitasking es una gran aventura.



“Los psicólogos saben que en el trabajo el factor más fuerte en la motivación y la alegría diaria es la sensación de progreso. Descubrimos que nuestra felicidad depende en las culturas occidentales más de cómo van nuestros proyectos hoy que de cómo fueron ayer”, dice Adam. Te propongo un experimento: dedicale toda tu atención a algo que te gusta o gustaría experimentar, durante al menos una hora cada día a lo largo de una semana. Después me contás qué sentiste y si te ayuda en esto de fluir con menos tropezones. Soy Carina Novarese y me podés escribir por acá.