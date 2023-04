Cómo va a ser el censo 2023: empieza a fin de mes y estos son los cambios que trae

La edición 2023 del censo también viene con innovaciones. Por primera vez estará la habilitada la opción de autocensarse por la web. A partir del 29 de abril se habilita esa opción en censo2023.uy y que adelanta pasos para, cuando el censista llegue al domicilio, solo haya que mostrarle el código de verificación.

“La incorporación de la tecnología es la gran novedad: sería muy alentador que Uruguay consiguiese entre el 25% y 35% de la población autocensada”, la asesora externa del censo, la exdirectora del Instituto Nacional de Estadísticas Rosa Grosskoff, quien reconoce que la tarea no es sencilla porque, si bien el formulario es simple, “hay que interpretar a cabalidad las preguntas, leer la autoayuda cuando no se sabe y no aburrirse en el intento… porque la cantidad no puede ir en desmedro de la calidad de información que luego será clave para la toma de decisiones”.

Argentina logró el año pasado que se autocense la mitad de la población. Y si bien la cifra no estuvo exenta de reparos, los demógrafos ven probable una adhesión así en Uruguay.

Eso sí: sea por el censo presencial clásico o el autocenso, todas las personas deben ser censadas. No importa que alguien viva en un barrio privado y no quiere que “nadie le moleste”, o que se está en una zona roja a la que los censistas irán como brigada. Es una obligación responder, porque esa información, si bien no se usa a nivel individual y solo estadístico, si bien es confidencial, es la “contabilidad social” que permite luego afinar los otros instrumentos de medición (de hecho, las encuestas de opinión pública que se realicen para ver quién corre mejor para las presidenciales de 2024 es probable que tengan que modificarse tras los resultados del censo).

En el resto de acciones no se esperan grandes innovaciones. Los estudiosos de la población sostienen que las preguntas “clásicas” que se repiten en cada edición terminan siendo la clave para poder comparar una evolución. “Cómo evoluciona en el tiempo la cantidad, magnitud y distribución geográfica de los hogares con necesidades insatisfechas, cuándo envejece la población uruguaya o cómo se conforma la familia”, cita Ignacio Pardo, profesor adjunto del Programa de Población de la Universidad de la República e integrante de la comisión técnica y honoraria que asesora en este inminente censo. O “las inercias de la población que se supone mejora el confort”, dice Grosskoff. O “el efecto de la descentralización universitaria y si hay una reversión de la pérdida de población rural como se observó en su momento en Estados Unidos”, agrega el demógrafo Andrés Peri.

Solo hay dos preguntas nuevas que para los entendidos serán interesantes de observar: la identidad de género, que se agrega a la clásica de sexo al nacer, y que cuantificará, por ejemplo, a la población tras. Y la cantidad de mascotas en el hogar.

La primera va en sintonía con las recomendaciones internacionales que hace el Fondo de Población de Naciones Unidas y que permite la comparativa. La segunda es una demanda histórica de parte de los censados, casi tan recurrente como de qué equipo de fútbol se es en el país de los tres millones de directores técnicos.