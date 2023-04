“Es probable que nunca seamos cuatro millones”: dudas y certezas a días del censo

“En Uruguay hay tres millones de técnicos de fútbol”. La famosa frase, al igual que el título de la película de Jaime Roos (3 millones), es probable que sigan vigente a pesar del conteo de población al que Uruguay se somete desde el 29 de abril.

La previa del Censo 2023 —que cuantificará las viviendas, hogares y personas tras doce años sin una medición de tamaña envergadura— encuentra a los demógrafos escépticos de sorpresas. “Los censos suelen dar una cifra de población que tiende a defraudar a la mayoría de la gente, porque, por algún motivo, siempre se imagina que somos más” de los que somos. Así lo enfatiza Ignacio Pardo, profesor adjunto del Programa de Población de la Universidad de la República e integrante de la comisión técnica y honoraria que asesora en este inminente censo. Por eso no duda: “Es probable que nunca seamos cuatro millones”.

La ecuación es sencilla: entre el último censo y el que se aproxima, los nacimientos cayeron en Uruguay más de lo que se había estimado. En este período, a la vez, las personas vivieron más años, pero la pandemia trajo aparejado un exceso de muertes. Por lo cual la gran incógnita pasa por la migración. “En los últimos años se dieron oleadas importantes de inmigrantes regionales (con énfasis en venezolanos y cubanos), pero muchos de ellos vinieron y se fueron, a la que vez que no está muy claro cuánto se reactivó la emigración internacional de los uruguayos y si se volvieron a ir tantos como la hacían antes de la crisis de las economías de 2008”, explica la demógrafo Mathías Nathan, también asesor en este censo.

El demógrafo Andrés Peri insiste con que el impacto de los uruguayos retornados y las oleadas de inmigrantes recientes son, en magnitud, “baja”. Por lo que, si se tienen en cuenta los otros componentes de la ecuación, “el valor (que el gobierno pretende publicar en junio) va a estar muy cerca de los 3.500.000 uruguayos con un margen de 100.000 personas”.

La que discrepa, aunque apenas en un matiz, es la asesora externa del censo, la exdirectora del Instituto Nacional de Estadísticas Rosa Grosskoff. Porque si bien la contadora coincide en que el tamaño poblacional no cambiará significativamente, sí anticipa “una crecida respecto a las últimas proyecciones (que situaban en 3.566.550 los habitantes del país en 2023), porque, tal vez, hubo un subrregistro en el conteo anterior”.

¿A qué se refiere? El censo 2011 fue el primer censo de “derecho” que hizo Uruguay. En lugar de hacerse en un único día, como eran los conteos anteriores (también llamados censos “de hecho”), y en el que se preguntaba por quiénes durmieron en esa vivienda la noche anterior, se hizo durante varios días y se preguntó por los residentes actuales de la vivienda en cuestión. Al igual que la nueva edición del censo, se trata de una metodología más profunda y que requiere de censistas más calificados. Pero, ¿los hijos de padres divorciados que duermen unas noches en lo del padre y otras en la casa de la madre, en cuál de las dos viviendas se cuentan como residentes? Estas complejidades, “a la vez de las demoras y contratiempos”, le hacen dudar a Grosskoff de la existencia de habitantes que no hayan sido censados: “Nos podemos llevar sorpresas”.

La historia del censo de Uruguay en 1908

El desafío de contar a todos ha estado presente en la historia de los censos. La demógrafa Raquel Pollero encontró una carta que la Dirección del Censo Nacional le envió “al pueblo” uruguayo previo al conteo de 1908. Se solicita “el concurso de todos los habitantes del Estado, en la seguridad de que ninguno ha de negar el cumplimiento de una obligación tan fácil de llenar y de trascendencia tan civilizadora”, reza la misiva que lleva la firma de personalidades de la época luego inmortalizadas en nombres de calles (Carlos María de Pena, Martín C. Martínez, Joaquín de Salterain y Ramón López Lomba).

Pollero-INE

La carta a los uruguayos antes del censo de 1908.

Aquel censo de 1908 es recordado como uno de los más innovadores para la época. Uruguay había adquirido ocho Classicompteur, la “computadora más avanzada” del momento. El inventor francés viajó hasta Uruguay para capacitar a las operadoras, todas mujeres y que lucían como las protagonistas de la serie Las chicas del cable.

Hace pocos años atrás, el demógrafo Juan José Calvo fue al Ministerio de Ganadería para mantener una reunión con las autoridades. En uno de los pasillos, tapada por un nylon, rodeada de polvo y botellas prontas para descartarse, estaba una de aquellas Classicompteur. “¡Había sido usada para el censo agropecuario!”, cuenta Calvo, quien luego gestionó para que la reliquia fuera exhibida en el ministerio y cuya foto fue insignia de un congreso de demografía.

Andrés Cribari

Classicompteur usada en 1908.

Qué innovaciones tendrá el censo 2023

La edición 2023 del censo también viene con innovaciones. Por primera vez estará la habilitada la opción de autocensarse por la web. A partir del 29 de abril se habilita esa opción en censo2023.uy y que adelanta pasos para, cuando el censista llegue al domicilio, solo haya que mostrarle el código de verificación.

“La incorporación de la tecnología es la gran novedad: sería muy alentador que Uruguay consiguiese entre el 25% y 35% de la población autocensada”, dice Grosskoff, quien reconoce que la tarea no es sencilla porque, si bien el formulario es simple, “hay que interpretar a cabalidad las preguntas, leer la autoayuda cuando no se sabe y no aburrirse en el intento… porque la cantidad no puede ir en desmedro de la calidad de información que luego será clave para la toma de decisiones”.

Argentina logró el año pasado que se autocense la mitad de la población. Y si bien la cifra no estuvo exenta de reparos, los demógrafos ven probable una adhesión así en Uruguay.

Eso sí: sea por el censo presencial clásico o el autocenso, todas las personas deben ser censadas. No importa que alguien viva en un barrio privado y no quiere que “nadie le moleste”, o que se está en una zona roja a la que los censistas irán como brigada. Es una obligación responder, porque esa información, si bien no se usa a nivel individual y solo estadístico, si bien es confidencial, es la “contabilidad social” que permite luego afinar los otros instrumentos de medición (de hecho, las encuestas de opinión pública que se realicen para ver quién corre mejor para las presidenciales de 2024 es probable que tengan que modificarse tras los resultados del censo).

En el resto de acciones no se esperan grandes innovaciones. Los estudiosos de la población sostienen que las preguntas “clásicas” que se repiten en cada edición terminan siendo la clave para poder comparar una evolución. “cómo evoluciona en el tiempo la cantidad, magnitud y distribución geográfica de los hogares con necesidades insatisfechas, cuándo envejece la población uruguaya o cómo se conforma la familia”, cita Pardo. O “las inercias de la población que se supone mejora el confort”, dice Grosskoff. O “el efecto de la descentralización universitaria y si hay una reversión de la pérdida de población rural como se observó en su momento en Estados Unidos”, agrega Peri.

Solo hay dos preguntas nuevas que para los entendidos serán interesantes de observar: la identidad de género, que se agrega a la clásica de sexo al nacer, y que cuantificará, por ejemplo, a la población tras. Y la cantidad de mascotas en el hogar.

La primera va en sintonía con las recomendaciones internacionales que hace el Fondo de Población de Naciones Unidas y que permite la comparativa. La segunda es una demanda histórica de parte de los censados, casi tan recurrente como de qué equipo de fútbol se es en el país de los tres millones de directores técnicos.

Censo 2023 ¿sin sorpresas?

Los demógrafos dicen que Uruguay es una “cáscara de huevo” o un “cascarón”. Así le llaman al efecto de que el centro del país está casi vacío, la población tiende a asentarse en la costa y límites. Por eso casi ninguno de los entrevistados duda de que este censo confirmará el crecimiento poblacional de Maldonado, la unificación de la urbanización entre Punta del Este y Maldonado capital, cierto auge en Canelones, el posible fin de pérdida de habitantes de Rocha, el tal vez revés del despoblamiento de Lavalleja, la extensión de Montevideo hacia la costa de Canelones, la solidificación de Ciudad del Plata (que es posible que acabe siendo la ciudad más poblada de San José).

Tampoco se esperan grandes sorpresas en que la población, por inercia y por mejora económica de la última década, tenga más necesidades básicas satisfechas, que haya aumentado el promedio educativo en los hogares y que, como dice el demógrafo Nathan, la pirámide poblacional uruguaya se parezca a un sarcófago: menos niños, más adultos, y viejos que viven más años.

Ni siquiera hay dudas de que los hogares monoparentales y más chicos se hayan afianzado, al igual que las uniones libres en detrimento de los casamientos.

Las dudas, en todo caso, se centran en los agujeros negros a donde los datos administrativos casi no llegan: ¿cuántos analfabetos hay en el país? ¿Y niños fuera del sistema escolar? ¿Cómo se está distribuyendo el capital humano en el territorio? ¿Cuántas parejas del mismo sexo existen? (es el primer censo tras la aprobación de la ley de matrimonio igualitario) ¿Cuántos uruguayos padecen discapacidades?

Son algunas preguntas que, a partir del 29 de abril, se empezarán a responder.