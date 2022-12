“¿Cómo va a ser un terrorista?”: extécnicos de Amir Nasr-Azadani no pueden creer su condena a muerte

Los exentrenadores de Tractor Sazi de Irán, el galés John Benjamin Toshack y su asistente español Alexis Plaza, no pueden creer que el futbolista Amir Nasr-Azadani, a quien tenían en su plantel, haya sido condenado a muerte en su país.

El jugador profesional de 26 años fue condenado por defender los derechos de las mujeres, aunque según los cargos oficiales es acusado de matar a tres policías.

"¡Amir tiene que ser liberado!", exclamó Toshack al diario Marca de España.

El DT lo dirigió unas semanas de la temporada 2018/19, en la que Amir era uno de los juveniles del plantel y que por esos días estaba lesionado. “Teníamos muchos jóvenes, pero era interesante porque todos tenían muchas ganas de aprender y de progresar. Amir era uno de ellos, lo que pasa es que tenía una lesión en la rodilla y estaba en proceso de recuperación cuando llegamos nosotros”.

“Es una barbaridad todo esto. Tiene que ser liberado. Mujeres y hombres somos iguales", reiteró el DT.

Amir Nasr-Azadani

Por su parte, Plaza tampoco puede creer su condena. "Es que no puede ser verdad. Es increíble. Empezaron a llegarme noticias de nuestros amigos de allí, del Tractor, nuestro equipo, y no daba crédito: Amir, condenado", comentó.

El asistente técnico señaló que Amir era un joven “perfectamente normal”. “¿Cómo va a ser un terrorista? ¿Cómo va a matar a tres policías? Eso no puede ser", señaló.

Plaza también contó que en Irán no se conoce el paradero de Amir. “Hablé ayer con el traductor del equipo y no saben nada. El gobierno lo tiene escondido. No quiero ni pensar en lo que estará sufriendo", dijo.

Varios condenados

Además de Amir, un médico y un rapero figuran entre los más de 20 iraníes que podrían ser ahorcados tras una condena a la pena de muerte, una táctica intimidatoria del régimen para sofocar las protestas, indican grupos de derechos humanos.

Amir Nasr-Azadani

El futbolista también se enfrenta a la pena de muerte tras ser acusado de la muerte de tres guardias de seguridad en noviembre en la ciudad de Isfahán, según Amnistía Internacional.

Las ejecuciones suelen ser repentinas, ya que las autoridades aprueban y ejecutan las condenas a muerte de "manera rápida", según Amnistía, que advierte de un "grave riesgo" para las personas cuyas condenas a muerte no se han hecho públicas y que podrían ser ejecutadas "en cualquier momento".

Las dos primeras ejecuciones relacionadas con el movimiento de protesta iraní, las de Mohsen Shekari, el 8 de diciembre, y la de Majidreza Rahnavard, el 12 de diciembre, ambos de 23 años, han provocado protestas y nuevas sanciones occidentales, especialmente porque Rahnavard fue ahorcado en público y no en prisión.

Sin embargo, los activistas piden una acción internacional enérgica para impedir nuevas ejecuciones.

"Hasta que el coste político de las ejecuciones no sea significativamente mayor, nos enfrentaremos a ejecuciones masivas", advierte Mahmood Amiry-Moghaddam, director del grupo Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, que acusa a las autoridades iraníes de utilizar las ejecuciones para "sembrar el miedo y salvar al régimen."

Irán se ha visto sacudido por las protestas tras la muerte, el 16 de septiembre, de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años que falleció tras ser detenida por la policía de la moralidad por infringir el estricto código de vestimenta obligado para las mujeres.

Desde su fundación en 1979, la República Islámica se ha visto sacudida por varias olas de protesta, pero esta crisis no tiene precedentes, ni por su duración, ni por el hecho de que ocurre en varias provincias, implica a diferentes grupos étnicos y clases sociales e incluye llamamientos directos al fin del régimen.

Según Amnistía Internacional, otras 11 personas fueron condenadas a muerte en el contexto de las protestas y nueve se enfrentan a cargos de pena de muerte.