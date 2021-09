Compras web del exterior crecieron en agosto y tocaron un máximo desde enero

En agosto crecieron las compras web de uruguayos en el exterior, una tendencia que viene en franco ascenso en los últimos meses. Se recibieron 35.569 paquetes, un incremento de 7,7% respecto a julio. Además, es la mayor cantidad de paquetes recibidos desde enero. En agosto, el dólar cayó 2,8%, algo que juega a favor para las compras en la moneda estadunidense que suelen hacerse los consumidores uruguayos.

Dirección Nacional de Aduanas

Evolución de la cantidad de envíos

Sin embargo, el valor total de las compras en agosto fue de casi US$ 4 millones, 16,4% menos que en julio. Según los datos publicados por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), respecto a agosto de 2020, el crecimiento fue de 17,1%. En ese mes llegaron a Uruguay 30.366 paquetes.

Dirección Nacional de Aduanas Evolución del valor de los envíos

En cuanto al valor total de las compras, se registró un crecimiento de 8,5% en la comparación interanual. En agosto de 2020 se habían observado compras por US$ 3,6 millones

Estos datos derivan de los envíos incluidos bajo el régimen de franquicias, en compras realizadas por personas físicas mayores de edad, de hasta US$ 200 para los envíos recibidos por correo expreso y hasta US$ 50 para los recibidos por correo no expreso.

Según Federico Nogueira, CEO de Gripper, el crecimiento de las cifras en el mes de agosto puede responder a la reciente mudanza del Correo Nacional.

"Aún estamos analizando las cifras, pero creemos que la mudanza determinó que algunos envíos arribados en meses anteriores, se procesen en agosto", dijo Nogueira a El Observador. Sin embargo, el CEO de Gripper sostuvo que "la operativa de las compras online en el exterior se está estabilizando" pese a las limitaciones que ha impuesto la pandemia.

"Estamos en un momento donde el espacio en los aviones no abunda, y el valor del combustible a nivel mundial encarece el transporte aéreo", alertó.

De acuerdo con Nogueira, el objetivo de Gripper es “seguir simplificando los procesos para que cualquier persona pueda acceder a comprar en el exterior”, y en este sentido, cree que existen “algunos aspectos normativos en Uruguay que deberían actualizarse”.

Actualmente, cualquier equipo radioeléctrico (dispositivos con bluetooth o Wi-Fi, equipos con control remoto, como drones, y equipos inalámbricos) necesita una autorización de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) para su importación. “Las personas no le encuentran sentido a tener que hacer un trámite extra y pagar. La Ursec lo argumenta por un decreto de 1989, cuando este tipo de tecnología no existía, y las compras por internet no eran lo que hoy en día”, puntualizó el empresario.