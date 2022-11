Black Friday 2022: cuándo comienzan los descuentos (que pueden llegar al 70%)

El próximo 25 de noviembre se desarrollará el evento insignia de los descuentos: el Black Friday. Este evento comercial es uno de los más importantes del año en la industria de la venta por internet y atraviesa a casi todos los rubros de los sitios internacionales de venta online.

La cercanía de esta fecha con Navidad juega un papel preponderante en estas fechas de descuentos y por eso los juguetes son de los rubros con más dinamismo, explicaron referentes de los couriers que hacen llegar estas compras a los hogares uruguayos.

Algunas plataformas como Tiendamía o Gripper esperan contar con descuentos de entre 60% y 80% en algunos productos y también ofrecen, en algunos casos, el envío gratis.

El country manager del ecommerce Tiendamía Uruguay, Andrés de Miquelerena, expresó en diálogo con Café & Negocios que esta semana es una de las más significativas para la empresa y una de las que más requiere preparación por la magnitud de las ventas.

Según precisó el ejecutivo, Aduanas espera un aumento de las operaciones de entre un 80% y un 100% por esas fechas. Al mismo tiempo, Tiendamía proyecta que se tripliquen las sesiones de usuarios activas durante los próximos días en comparación a fechas convencionales. "Durante la hora pico de un día común llegamos a tener 7 mil personas activas; esperamos que para el Black Friday esa cifra se ubique en 20 mil", añadió De Miquelerena.

Los envíos de Tiendamía demoran entre 5 a 10 días hábiles. Y tienen un costo de US$ 21,99 por kilo si el paquete pesa entre 0,1 y los 3 kilos. Si el paquete pesa entre 3,1 kilos y 5 kilos, la tarifa se ubica en los US$ 15,39 el kilo (30% menos).

En el marco del Black Friday se harán envíos gratis desde esa plataforma.

De Miquelerena expresó, además, que se aplicarán diferentes descuentos en diversos horarios. "En una hora en particular podrás encontrar, por ejemplo, relojes a US$ 4, lentes de sol a US$ 9 o legos a US$ 2", ejemplificó y agregó que habrá ofertas que pueden pasar del 70%.

Según el ejecutivo, los productos predilectos por los uruguayos son los Airpods, en particular, las computadoras, procesadores, lentes de sol, juguetes —y en especial los legos—.

"Nuestro objetivo era traer a Uruguay y a Latinoamérica la celebración del Black Friday, y lo hemos conseguido", concluyó De Miquelerena.

En esta plataforma ya hay descuentos catalogados como Pre Black Friday, como un par de Adidas para hombre de la línea Nizza Sneaker a US$ 40,45 (38% de descuento); un monitor portátil para laptops a US$ 269,99 (25% de descuento) o un mando inalámbrico Xbox Core a US$ 39,99 (30% de descuento).

“Ya estamos procesando más carga que lo normal”, dijo por su parte Federico Nogueira, cofundador y el CEO del courier Gripper. “Esperamos que la carga ingresada al país se duplique debido a este evento”, agregó el empresario.

Nogueira explicó que la coyuntura actual, signada por el retraso de los fletes a raíz del coronavirus, la suba de los combustibles y la guerra en Europa, logró que las grandes superficies comerciales de Estados Unidos hayan comenzado a ofrecer descuentos importantes más temprano en relación a los otros años.

"Los descuentos se están ofreciendo más temprano, debido a una mala predicción después de la pandemia que hizo que los grandes almacenes se stockearan mucho y ahora necesiten liberar las bodegas para renovar la mercadería", apuntó.

Las industrias textil y tecnológica son los pilares de consumo por parte de los uruguayos, indicó el ejecutivo.

El costo de transporte desde Estados Unidos a Uruguay tiene un costo de US$ 19,80 para cargas que van desde el gramo a los 899 gramos. Y desde los 0,9 kilos hasta los 5 kilos tienen un cargo de US$ 21,90 por kilo. El costo por kilo desciende a partir de la cantidad que se importe.

Tanto De Miquelerena como Nogueira coincidieron en que un gran incentivo por parte de los clientes uruguayos, además de los precios, es el hecho de no conseguir esos productos en el mercado local, como puede ocurrir con ciertas marcas, modelos o talles.