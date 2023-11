Con Daniel López Rosetti, autor de La Gioconda y Leonardo: Una historia de ciencia, arte y amor: "Era una persona muy particulary tenía una vida interior muy rica"

El médico y escritor argentino Daniel López Rosetti retoma su admiración por Leonardo Da Vinci, y en su paso por Montevideo conversó con El Observador sobre La Gioconda y Leonardo. Una historia de ciencia, arte y amor, su nuevo trabajo.

López Rosetti lleva muchos años trabajando para explicar temas de salud complejos de forma amena y sencilla, además de interesarse por el comportamiento y la mejora en la calidad de vida. En ese sentido, el autor retoma su contacto con la obra de Leonardo Da Vinci a través de su máxima creación: La Gioconda.

“Es un trabajo distinto. Mi formación es médica y trato de comunicar con simpleza cosas que en principio resulten como mínimo de interés pero en este libro es más raro dentro de lo que yo hago porque es una mezcla de una narrativa en primera persona que La Gioconda hace sobre su creador. En el primer capítulo ella escribe (y es ella, no soy yo)”.

Para este trabajo, el autor estudió y recorrió toda la obra del conocido artista: “Estuve en Louvre, tuve una entrevista con el curador de La Gioconda, fui a la habitación en que Leonardo murió que en el Castillo de Closse Luce”, cuenta.

También, para acercarse al artista comenzó a usar su mano izquierda: “Hoy en las clases en el hospital o en la facultad me desenvuelvo bastante bien con la mano izquierda, en el papel me cuesta más. Creo que Leonardo en un momento de su vida empezó a escribir de derecha a izquierda, quizás como cualquier zurdo que trata de no borronear la tinta, pero también escribió al revés. Hay distintas teorías de por qué. Lo que yo creo que hizo es desafiar su propio cerebro. Porque vos al hacer algo distinto a lo habitual, desarrollás neuronas que antes no desarrollabas. De hecho cuando hacemos rehabilitación neurológica después de un accidente cerebro vascular, hacemos que la persona use neuronas que antes no tenía activas. Eso tiene que ver con usar otras características. Si un diestro empieza a abrir las puertas con la mano izquierda, lavarse los dientes con la mano izquierda, está ampliando su cerebro. De hecho lo hacemos cuando tratamos a alguien con un accidente cerebro vascular”.

López Rosetti elige a Leonardo como representante de la humanidad si tuviera que mandar una sonda al espacio: “Era muy agradable, muy simpático, cantaba muy bien, le gustaba el vino, era divertido. Todos querían hablar con él, conversaba con los más poderosos pero también con los más pobres, era una persona muy particular, por momentos iracundo y tenía una vida interior muy rica”.

“Me di un lindo gusto con este libro, me gustó hacerlo, me gustó aprender, me incentivó para ir a Florencia, ir a dónde murió, respirar el mismo aire, respirar las mismas calles, compenetrarme en el renacimiento, compenetrarme en sus relaciones personales”, cuenta con orgullo.

Leonardo ya había pasado por la vida del autor: “El primer trabajo sobre el cerebro de Leonardo lo escribí hace unos 20 años, con temas que me gustan mucho como la imaginación, el carácter, los sentimientos. Es algo que tiene que ver con mi trabajo y el servicio de medicina de estrés del hospital en que trabajo en Buenos Aires. De a como se me mezcló el atractivo por el arte, porque yo soy un historiador frustrado. Y como me gusta eso, en su momento escribí un libro que se llamó Historia Clínica, después Historia Clínica 2, donde hago un abordaje de personajes de la historia desde la medicina: Tutankamón, Jesús, Napoleón, Darwin, etc. Para comprenderlos desde el lado de la medicina. Pero me gustó tanto el tema del arte de Leonardo que lo que más me atrapa no es el arte, es la ciencia que desarrolló que es lo menos conocido. No solamente el hecho de imaginar carros de combate, el helicóptero 500 años antes, sino conocer cosas del corazón, del neuroanatomia, sistema nervioso central y cosas que él investigaba porque tenía placer. Es un personaje que me llenó de satisfacción”, finalizó.

El libro

La historia del genio contada por su musa.

Leonardo da Vinci (1452-1519), uno de los seres humanos más brillantes que haya existido, es el paradigma del genio renacentista. Impresionado por la combinación magnífica entre su creatividad artística y su capacidad científica, Daniel López Rosetti le dedica, desde hace más de veinte años, horas de estudio e investigación.



Tras la comprensión neurocientífica del porqué del genio y la creatividad, en un giro ficcional, el autor le da voz a la Gioconda, la protagonista de la obra más emblemática de Da Vinci. Consustanciada con su creador desde la primera pincelada, es la encargada de develar los antecedentes biográficos de Leonardo y las particularidades históricas y culturales de la época. La Gioconda, que lo acompañó hasta sus últimos días en el castillo de Clos-Lucé, Francia, cobra vida y, desde su mirada privilegiada, muestra los rasgos íntimos que caracterizaron a esta personalidad extraordinaria y compleja, que revolucionó la historia del arte y se adelantó con sus estudios anatómicos a muchas conclusiones posteriores de la medicina.

Una vez más, Daniel López Rosetti brinda una trama apasionante y elocuente, rica en informaciones y detalles, de lo que puede alcanzar la singularidad del ser humano.