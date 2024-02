Con el acuerdo con el PRO caído y en medio de la tensión con los gobernadores, Milei hablará el viernes ante el Congreso

Este viernes el presidente Javier Milei deberá hablar ante los diputados y senadores reunidos en Asamblea Legislativa para dejar inaugurado el 142° período de sesiones ordinarias del Congreso. A diferencia de lo que sucedió el 10 de diciembre, cuando el mandatario prefirió no hablar ante la asamblea y dirigirse directamente a quienes se habían congregado en la Plaza del Congreso, esta vez el mandatario tiene la obligación constitucional de hablar a los legisladores, por lo que no podrá darles la espalda.

De acuerdo con el artículo 99 inciso 8, el presidente “Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración de las medidas que juzgue necesarias y convenientes”. Para cumplir con ese precepto, el Congreso ya comenzó con los preparativos, se espera que en estos días Dirección de Ceremonial envíe las invitaciones a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, al cuerpo diplomático, a los gobernadores e invitados especiales que colmarán los palcos de la Cámara de Diputados, a donde tiene lugar la Asamblea Legislativa.

A diferencia de lo que sucedió en diciembre, es poco probable que el Presidente hable también en las escalinatas. El cronograma oficial prevé que Victoria Villaruel abra la Asamblea y que a las 11 de la mañana Milei ingrese al recinto del Congreso.

Con la caída del proyecto de Ley Ómnibus durante las sesiones extraordinarias como telón de fondo y con una escalada de tensión de la que no resultaron ilesos incluso los más dialoguistas, el discurso del viernes se dará en medio de un clima enrarecido: Milei comenzó la semana pasada llamando al Congreso “nido de ratas”, y la terminó con un enfrentamiento abierto contra el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y los gobernadores patagónicos luego de que el Gobierno nacional le retuviera 13.500 millones de pesos de coparticipación a la provincia de Chubut.

La calificación de “nido de ratas” la hizo el presidente en Corrientes, al exponer en el aniversario de un club libertario, cuando calificó al diputado Ricardo López Murphy como un “traidor a las ideas de la libertad”. El enfrentamiento con López Murphy -un legislador que ingresó al Congreso en las listas de Juntos por el Cambio, que ahora participa del bloque “dialoguista” que comanda Miguel Pichetto y que votó en favor del proyecto de ley ómnibus enviado por Milei al Congreso- sorprendió por la antigua cercanía que supo haber entre Milei y López Murphy, que terminó cuando el ex ministro de Fernando de la Rúa decidió disputar la interna dentro de Juntos por el Cambio, mientras Milei se lanzó a la creación de su propio partido, en 2021, que dos años más tarde lo llevara a la presidencia.

También sorprendió a muchos el enfrentamiento con “Nacho” Torres, un gobernador del PRO que era uno de los más afines al oficialismo y al presidente Milei, a quien en más de una oportunidad elogió por sus ideas, incluso antes de que el ahora presidente se impusiera en las elecciones primarias del año pasado. El conflicto entre ambos estalló por una deuda que la provincia de Chubut mantiene con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, y que tenía como garantía a la coparticipación que la provincia recibe de la recaudación de impuestos. La deuda, según reconoció en las varias entrevistas que dio en las últimas horas el ministro del Interior Guillermo Francos, es parte de la herencia que Torres recibió por parte de su antecesor, Mariano Arcioni, ligado al ex ministro de Economía Sergio Massa.

El chubutense aspiraba a pagar en cuotas esa deuda, pero el Gobierno decidió ejecutar la garantía y retuvo los 13.500 millones de pesos de coparticipación, "más de un tercio de su coparticipación mensual”, poniendo en aprietos financieros a una provincia petrolera, que está entre las 5 más productivas de la Argentina, pero que a causa de sucesivos desmanejos de la política ha caído en una delicada situación financiera.

En caso de no llegar a un acuerdo, Torres amenazó con interrumpir el suministro de petróleo al resto del país, y acusó al Gobierno de retener de modo “ilegal” los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público, que son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica. “Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron”, explicó el mandatario chubutense en una carta también firmada por sus partes de Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Hasta el viernes último, Chubut recibió de Nación $ 25.391 millones, sumando los envíos de coparticipación y “Compensaciones por Consenso Fiscal”. Pero apenas $2 millones en concepto de “transferencias de servicios” como Educación, Salud, Hospitales y Minoridad y apenas $3 millones del “Fondo Compensatorio de Desequilibrios Fiscales Provinciales”.

En las diversas entrevistas que dio en las últimas horas, Torres evitó decir de qué modo la provincia bloquearía los envíos de petróleo, pero sugirió que la medida estaba “hablada” con empresarios y sindicalistas del sector. La participación de Chubut en la producción total de petróleo y gas es muy significativa. Según los últimos datos publicados por la Secretaría de Energía, en 2023 la Argentina produjo 36.867.693 m3 de crudo y 48.109 millones de m3 de gas. La provincia patagónica tuvo un “share” de 21,4% y 5,82% respectivamente.

“De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere”, fue la respuesta la Oficina del Presidente, que dobló la apuesta contra Torres: “no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”.

Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió en su cuenta de X que “la deuda de la Provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial al 29/02/2024 asciende a la suma de $ 119.091.257.332,36 El Gobierno de la Provincia de Chubut no presentó ningún pedido de cancelación de la deuda”. “Según los términos del préstamo, las cuotas se descuentan de forma automática de los recursos coparticipados. Actualmente, hay otras 10 provincias que tienen deudas con el Fondo Fiduciario, en iguales condiciones” dijo Caputo, quien agregó que “Nación está simplemente cumpliendo las condiciones pactadas en el préstamo acordado”.

Según publicó el diario La Nación, el ex presidente Mauricio Macri había intentado mediar entre Torres y Milei. “Dejame ver qué puedo hacer, no creo que dé mucho resultado… Dame 24 horas”, habría dicho el ex mandatario el jueves. No sólo no lo logró, sino que el conflicto con Torres parece haber echado por tierra el acuerdo programático entre el PRO y La Libertad Avanza, que hace sólo unos pocos días ocupaba los titulares de todos los medios. Según él mismo no se cansa de repetir, Milei mantiene un diálogo fluido con el ex mandatario mediante llamados y Whatsapp, pero las expectativas siguen puestas en un posible encuentro entre ambos que podría ocurrir a la vuelta del presidente de Washington, a donde viajó este fin de semana para participar de una cumbre conservadora.

El comunicado del Gobierno que le respondió a Torres tenía un párrafo que llamó la atención: mencionaba al gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio y al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri (CABA). Frigerio había participado el jueves de una reunión con Macri y Torres, mientras que “el primo” es otro de los hombres del PRO que se ha mostrado colaborativo con el Gobierno nacional y ha evitado la confrontación.

El enfrentamiento con Torres, los señalamientos a Frigerio y a Macri, y la infructuosa gestión del ex presidente parecen ser signos de que el mentado acuerdo con el PRO murió antes de nacer. Pero más allá del acuerdo, las expectativas están puestas ahora en lo que el presidente dirá en su discurso, y si efectivamanete, como lo anunciaron varios voceros del Gobierno, enviará la Ley Ómnibus desguazada en varios proyectos para que sean tratados en particular.