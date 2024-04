La imitación de Milei a Melconián por los “fideos con tuco”, el abrazo con Macri y la rosca por la ley de Bases

Como cada año, la Fundación Libertad tuvo este miércoles su cena anual, que convocó a políticos, empresarios y a unas 1200 personas del círculo rojo, que se convocaron en el Goldcenter de Parque Norte para celebrar los 36 años de la fundación rosarina presidida por Gerardo Bongiovanni, que estuvo ayer secundado por su hijo, el diputado Alejandro Bongiovanni. Como recordó el propio Gerardo Bongiovanni, en las más de tres décadas de vida de la fundación tuvieron que afrontar un largo desierto en el que la palabra “liberal” estaba estigmatizada hasta ser considerada casi un insulto. Sin embargo, ya desde hace algunos años, y especialmente durante la presidencia de Mauricio Macri, el think tank rosarino fue adquiriendo una exposición y relevancia, que se retroalimentaba con las figuras nacionales e internaciones que participaban tanto de sus cenas como de los seminarios como el que tendrá lugar hoy en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que contará con la presencia de algunos de las figuras internacionales que ayer participaron de la cena, como el expresidente de Bolivia Jorge “Tuto” Quiroga, el ex ministro de Economía de Brasil Paulo Guedes o el ex presidente de España José María Aznar.

Sin lugar a dudas, el plato fuerte de la noche fue el extenso discurso del presidente Javier Milei, que se extendió mucho más que lo previsto en el programa de la cena, postergando la llegada del plato principal -lomo braseado con puré de papas-: quienes se distrajeron en la “rosca” en el cocktail previo, tuvieron que esperar hasta pasadas las 22:30 para poder probar un bocado.

El abrazo de Milei con el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo

A diferencia de otros dirigentes liberales, la de Milei ayer fue su primera vez en las ya tradicionales cenas del liberalismo argentino. Y es que, a diferencia de otras instituciones más asociadas al libertarianismo, la fundación de los Bongiovanni se identifica con un liberalismo clásico, que sí le reconoce al Estado una función necesaria en la vida social.

Luis Lacalle Pou, Karina Milei y Mauricio Macri en la mesa principal de la cena de la Fundación Libertad

Desde que saludó con su voz ronca impostada diciendo “Hola todos” y advirtiendo “si no, no soy yo”, Milei desplegó en escenario un histrionismo y una soltura que fue comentario de muchos. Incluso, algún viejo amigo suyo comentó que casi no se notaba que acaba de separarse, lo que por supuesto generó especulaciones sobre su estado sentimental. Pero más allá del cotilleo, el auditorio escuchó expectante una exposición que por momentos fue demasiado técnica y por otros no ahorró en chistes e ironías.

Mirtha Legrand

El punto más comentado fue la imitación que hizo del economista Carlos Melconian y sus “fideos con tuco”. Durante la campaña, el año pasado, cuando la entonces candidata presidencial Patricia Bullrich lo había designado como su ministro de Economía si ganaba, Melconian recorrió los canales de TV rechazando la dolarización que proponía Milei con una metáfora: “es como que te inviten a cenar fideos con tuco y cuando llegás no hay fideos y no hay tuco”.

Melconian estuvo ayer en le Goldencenter, pero no está claro si en el momento en el que Milei lo señaló todavía se encontraba allí o si ya se había retirado. Milei defendía la dolarización, cuando hizo la alusión que despertó risas entre los presentes: “Pero qué quieren que les diga, si había uno que decía dolarizar. Si no hay fideo y no hay tuco, fideos con tuco. Se equivocó”.

El segundo momento que más comentarios levantó fue cuando hizo referencia a la Ley de Bases. Guillermo Francos, que había durante la noche había estado hablando con el gobernador de Santa Fe y su vice, Maximiliano Pullaro y Gisella Scaglia, y con el chaqueño Leandro Zdero, escuchaba debajo del escenario, cuando Milei, mientras contaba cómo vienen trabajando con Caputo para estabilizar la economía, deslizó: “…el pobre Guillermo Francos sufriendo, le dije ‘tiren la Ley Bases, tiren todo que vamos a lograr todo esto a pesar de la política”. La frase, nada inocente, llega en momento en los que el Congreso entra en la recta final para el tratamiento, con negociaciones que amenazan constantemente con empantanarse.

José María Aznar y Gerardo Bongiovanni

Milei se refirió en su discurso a Axel Kicillof como “ese chico soviético, el que está en la Provincia" y prometió “exterminar la inflación”, al tiempo que dijo, en contra de quienes lo critican, que sí tiene programa de estabilización y que eso es lo que hace bajar la inflación. "La economía va a subir como pedo de buzo", remató.

Cuando terminó, después de saludar a su par uruguayo Luis Lacalle Pou, Milei se fundió en un abrazo con Mauricio Macri, y fue buscando uno a uno a los integrantes de su gobierno que estaban entre el público: la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, la de Seguridad Patricia Bullrich, la canciller Diana Mondino, el ministro de Defensa Luis Petri, el vocero Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, y el asesor Federico Sturzenegger, entre otros.

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou destacó el rol del Estado

El uruguayo Lacalle Pou tuvo un discurso más breve pero no menos contundente. Recordó que la Fundación Libertad le dio voz cuando no abundaban los espacios liberales, le agradeció a Milei por el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo y pidió por una apertura del Mercosur. Pero sin lugar a dudas su frase más comentada fue otra: “Qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no se tiene acceso buena salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final del camino para esforzarse”. Lacalle comparó la función del Estado con “hacer piecito” a quienes “no podían saltar el muro” y remató: “Tenemos que tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar del ejercicio de la libertad”.